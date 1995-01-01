Сульшер хочет приобрести в «Манчестер Юнайтед» нападающего «Борнмута» Кинга

Нападающий «Борнмута» Джошуа Кинг может стать игроком «Манчестер Юнайтед». По данным The Sun, в покупке 26-летнего норвежца заинтересован главный тренер Уле-Гуннар Сульшер.

Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» отказало Сульшеру в приобретениях во время зимнего трансферного окна.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

В этом сезоне Кинг провел в АПЛ 15 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Сульшер начал в «МЮ» с пяти голов. Невероятный старт