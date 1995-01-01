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    Сульшер хочет приобрести в «Манчестер Юнайтед» нападающего «Борнмута» Кинга

    Нападающий «Борнмута» Джошуа Кинг может стать игроком «Манчестер Юнайтед». По данным The Sun, в покупке 26-летнего норвежца заинтересован главный тренер Уле-Гуннар Сульшер.

    Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» отказало Сульшеру в приобретениях во время зимнего трансферного окна.

    • По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.
    • В этом сезоне Кинг провел в АПЛ 15 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

    Сульшер начал в «МЮ» с пяти голов. Невероятный старт

    Источник: The Sun

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