Рамос и Марсело вышли на третье место по числу выигранных трофеев с «Реалом», Роналду нет в десятке

Всё это условно. Уверен. что и Рамос, и Марсело, при всём моём уважении, "полировали скамейку" в начале своей карьеры, когда Реал выигрывал титулы. В свою очередь, Кришти был в основе с самого начала карьеры за Реал (с 2009г.).За ним 292 игры, всего на 36 меньше чем у Марсело, учитывая 3х-летнюю разницу.
«Реал» в финальном матче Клубного чемпионата мира обыграл «Аль-Айн» (4:1).
Защитники Серхио Рамос и Марсело вышли на третье место по количеству выигранных трофеев в составе мадридской команды. У футболистов по 20 побед в турнирах.
Больше трофеев в «Реале» завоевывали только Пако Хенто (23) и Мануэль Санчис (21). Нападающий Криштиану Роналду отсутствует в десятке самых титулованных игроков клуба.
- Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Он провел за команду 403 матча.
- На счету Марсело 328 игр за мадридцев. Он перешел в «Реал» в 2006 году.