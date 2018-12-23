Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    Рамос и Марсело вышли на третье место по числу выигранных трофеев с «Реалом», Роналду нет в десятке

    «Реал» в финальном матче Клубного чемпионата мира обыграл «Аль-Айн» (4:1).

    Защитники Серхио Рамос и Марсело вышли на третье место по количеству выигранных трофеев в составе мадридской команды. У футболистов по 20 побед в турнирах.

    Больше трофеев в «Реале» завоевывали только Пако Хенто (23) и Мануэль Санчис (21). Нападающий Криштиану Роналду отсутствует в десятке самых титулованных игроков клуба.

    • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Он провел за команду 403 матча.
    • На счету Марсело 328 игр за мадридцев. Он перешел в «Реал» в 2006 году.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:10
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10040

      Bivaliy67 2 часа назад

      Всё это условно. Уверен. что и Рамос, и Марсело, при всём моём уважении, "полировали скамейку" в начале своей карьеры, когда Реал выигрывал титулы. В свою очередь, Кришти был в основе с самого начала карьеры за Реал (с 2009г.).За ним 292 игры, всего на 36 меньше чем у Марсело, учитывая 3х-летнюю разницу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Capitan Black 27 3 часа назад

      Криш отсутствует в десятки. Ну зато он там в других списках лидерует. А вчера Реала проста победил в тренеровочном турнирчики.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3133

      anatolich72 3 часа назад

      молодцы.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105297
    #2
    Zenit-84
    76299
    #3
    Chernyi Lis
    69160
    #4
    Андрей Ермошин
    67736
    #5
    DeMoN-FCMU
    62967
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru