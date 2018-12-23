Рамос и Марсело вышли на третье место по числу выигранных трофеев с «Реалом», Роналду нет в десятке

«Реал» в финальном матче Клубного чемпионата мира обыграл «Аль-Айн» (4:1).

Защитники Серхио Рамос и Марсело вышли на третье место по количеству выигранных трофеев в составе мадридской команды. У футболистов по 20 побед в турнирах.

Больше трофеев в «Реале» завоевывали только Пако Хенто (23) и Мануэль Санчис (21). Нападающий Криштиану Роналду отсутствует в десятке самых титулованных игроков клуба.