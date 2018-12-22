Руни: «При Моуринью игроки выглядели немного скованно. Сульшер дал им свободу»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением об игре команды в матче 18-го тура АПЛ против «Кардиффа» (5:1).

«Игроки, очевидно, выглядели немного скованно при Моуринью. У игроков есть способности, и сегодня мы увидели это.

Много разного происходило вокруг тренера и команды. Это нехорошо. Уле дал им свободу. Отличный день для клуба.

«Манчестер Юнайтед» – это большая часть моей жизни, и мне никогда не было приятно наблюдать, что происходило. Как только Уле получил работу, я отправил ему сообщение с поздравлениями.

Первое, что ему требовалось сделать, – позволить игрокам наслаждаться игрой в футбол. Никто в клубе не наслаждался ей. Сегодня вы видите, что персонал счастлив и игроки тоже», – сказал Руни.

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