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    Руни: «При Моуринью игроки выглядели немного скованно. Сульшер дал им свободу»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением об игре команды в матче 18-го тура АПЛ против «Кардиффа» (5:1).

    «Игроки, очевидно, выглядели немного скованно при Моуринью. У игроков есть способности, и сегодня мы увидели это.

    Много разного происходило вокруг тренера и команды. Это нехорошо. Уле дал им свободу. Отличный день для клуба.

    «Манчестер Юнайтед» – это большая часть моей жизни, и мне никогда не было приятно наблюдать, что происходило. Как только Уле получил работу, я отправил ему сообщение с поздравлениями.

    Первое, что ему требовалось сделать, – позволить игрокам наслаждаться игрой в футбол. Никто в клубе не наслаждался ей. Сегодня вы видите, что персонал счастлив и игроки тоже», – сказал Руни.

    • Во вторник Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «МЮ».
    • Матч с «Кардиффом» стал первым для Уле-Гуннара Сульшера в «МЮ», он исполняет обязанности главного тренера команды
    • «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 29 очками.

    Сульшер начал в «МЮ» с пяти голов. Невероятный старт

    Источник: BBC

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    22.12.2018 23:46
    Комментарии4
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      Рейтинг: +85

      Aaisberg 11 минут назад

      Аж Кардифф обыграли и крылья распушили...

      0
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      Рейтинг: +1017

      Сержтир 25 минут назад

      Сульшер знает что говорил им Фергюсон перед игрой,и как должны футболисты располагаться в штрафной во время атаки.Надеюсь что и в следующем матче в таком же ключе сыграет команда.

      0
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      Рейтинг: +159

      D A N I L 1 час назад

      Что то много хвалы после одного матча, как правило, после смены главного тренера, команды первые матчи выигрывают. И МЮ тут не исключение

      0
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      Рейтинг: +368

      A-Den 1 час назад

      Скованность то видели вообще все

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