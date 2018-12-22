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    «МЮ» забил пять голов в АПЛ, это произошло впервые с последнего матча Фергюсона

    «Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» в матче 18-го тура АПЛ со счетом 5:1.

    «МЮ» не забивал пять голов в лиге с мая 2013 года – с последнего матча Алекса Фергюсона на посту главного тренера команды. Тогда «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» – 5:5.

    • Во вторник Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «МЮ».
    • Матч с «Кардиффом» стал первым для Уле-Гуннара Сульшера в «МЮ», он исполняет обязанности главного тренера команды
    • «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 29 очками.

    Сульшер начал в «МЮ» с пяти голов. Невероятный старт

    Источник: Opta

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    22.12.2018 23:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +24

      RP 38 минут назад

      красавцы

      0
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      Рейтинг: +10769

      Alimpasha 42 минуты назад

      Прям сенсация

      0
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    • ...
      Рейтинг: +368

      A-Den 1 час назад

      Сульшер в этом виноват скажите еще

      0
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