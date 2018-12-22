«МЮ» забил пять голов в АПЛ, это произошло впервые с последнего матча Фергюсона

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» в матче 18-го тура АПЛ со счетом 5:1.

«МЮ» не забивал пять голов в лиге с мая 2013 года – с последнего матча Алекса Фергюсона на посту главного тренера команды. Тогда «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» – 5:5.

Во вторник Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «МЮ».

покинул пост главного тренера «МЮ». Матч с «Кардиффом» стал первым для Уле-Гуннара Сульшера в «МЮ», он исполняет обязанности главного тренера команды

в «МЮ», он исполняет обязанности главного тренера команды «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 29 очками.

Сульшер начал в «МЮ» с пяти голов. Невероятный старт