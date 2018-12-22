Сульшер: «Руни дал совет: заставить футболистов играть, получать удовольствие и быть «МЮ»

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 18-го тура тура АПЛ против «Кардиффа» (5:1).

«Футбол становится проще, если у вас есть хорошие игроки! Это отличные футболисты, у них невероятные игровые качества.

Я прибыл сюда в среду вечером и провел с игроками только четверг и пятницу. Уэйн Руни написал мне и дал совет, так что это все благодаря ему! Он сказал мне, чтобы я заставил их играть в футбол, получать удовольствие и быть «Манчестер Юнайтед», – сказал Сульшер.

«МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 29 очками.

Сульшер начал в «МЮ» с пяти голов. Невероятный старт