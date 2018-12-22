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    Сульшер: «Руни дал совет: заставить футболистов играть, получать удовольствие и быть «МЮ»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 18-го тура тура АПЛ против «Кардиффа» (5:1).

    «Футбол становится проще, если у вас есть хорошие игроки! Это отличные футболисты, у них невероятные игровые качества.

    Я прибыл сюда в среду вечером и провел с игроками только четверг и пятницу. Уэйн Руни написал мне и дал совет, так что это все благодаря ему! Он сказал мне, чтобы я заставил их играть в футбол, получать удовольствие и быть «Манчестер Юнайтед», – сказал Сульшер.

    «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 29 очками.

    Сульшер начал в «МЮ» с пяти голов. Невероятный старт

    Источник: BBC

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    22.12.2018 22:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10794

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      С удачным дебютом!!!+++

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      Рейтинг: +3375

      portero 1 час назад

      будем дальше смотреть, Кардиф это не показатель, как и одна игра.

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