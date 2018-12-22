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    Гвардиола: «Таков футбол. Три удара в створ и три пропущенных гола от «Пэлас»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 18-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:3).

    «Это сложно, но мы сражаемся до последнего. Сейчас декабрь, мы постараемся восстановиться и снова выиграть.

    В первые два раза, как «Кристал Пэлас» пересек среднюю линию поля, нам забили. Мы играли хорошо. Их второй гол был невероятным.

    Третий гол… мы не можем получать такие пенальти. Мы должны попытаться избегать этого. Таков футбол – три удара в створ и три гола», – сказал Гвардиола.

    «Ман Сити» пропустил сумасшедший гол. Нереальная красота

    Источник: BBC

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    22.12.2018 20:51
    Комментарии6
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      Рейтинг: -69

      BARCLAYS_APL 2 часа назад

      Гвардиола не хуже Моуринью отмазывается и от вопросов и темы красиво уходит

      1
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    • ...
      Рейтинг: +118

      sachsen-leipzig 3 часа назад

      Единственный тренер кто стабильно выступает на вищем уровне

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1729

      panmon > sachsen-leipzig 2 часа назад

      Единственный тренер который руководит только мешками

      1
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    • ...
      Рейтинг: +40549

      Рубик Докоян 3 часа назад

      Хорошо, что больше не летело ударов в створ ворот...

      1
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      Рейтинг: +6663

      DeStar 3 часа назад

      Ну хоть не ноет

      0
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      Рейтинг: +19

      Мудакам 4 часа назад

      бывает! Редко, но метко!!!

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