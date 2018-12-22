Гвардиола: «Таков футбол. Три удара в створ и три пропущенных гола от «Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 18-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:3).

«Это сложно, но мы сражаемся до последнего. Сейчас декабрь, мы постараемся восстановиться и снова выиграть.

В первые два раза, как «Кристал Пэлас» пересек среднюю линию поля, нам забили. Мы играли хорошо. Их второй гол был невероятным.

Третий гол… мы не можем получать такие пенальти. Мы должны попытаться избегать этого. Таков футбол – три удара в створ и три гола», – сказал Гвардиола.

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