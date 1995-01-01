Обамеянг – лучший бомбардир в истории «Арсенала» в АПЛ после 31-го матча за клуб

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сделал дубль в матче 18-го тура АПЛ с «Бернли».

Габонец провел за лондонцев 31-ю игру в Премьер-лиге и забил 22 мяча. 29-летний футболист – лучший бомбардир «Арсенала» в истории после 31-й проведенной встречи в АПЛ. Второй по этому показателю – форвард Тьерри Анри, поразивший ворота соперников 17 раз в первых 31-м матче за команду из столицы Англии.

Обамеянг перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в январе 2018 года.

В текущем сезоне нападающий провел за лондонцев 22 матча во всех турнирах, записав на свой счет 13 голов и три результативные передачи.

С 12-ю голами Обамеянг возглавляет список бомбардиров АПЛ.

«Арсенал» при Эмери впервые выиграл первый тайм