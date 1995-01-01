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    Обамеянг – лучший бомбардир в истории «Арсенала» в АПЛ после 31-го матча за клуб

    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сделал дубль в матче 18-го тура АПЛ с «Бернли».

    Габонец провел за лондонцев 31-ю игру в Премьер-лиге и забил 22 мяча. 29-летний футболист – лучший бомбардир «Арсенала» в истории после 31-й проведенной встречи в АПЛ. Второй по этому показателю – форвард Тьерри Анри, поразивший ворота соперников 17 раз в первых 31-м матче за команду из столицы Англии.

    • Обамеянг перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в январе 2018 года.
    • В текущем сезоне нападающий провел за лондонцев 22 матча во всех турнирах, записав на свой счет 13 голов и три результативные передачи.
    • С 12-ю голами Обамеянг возглавляет список бомбардиров АПЛ.

    «Арсенал» при Эмери впервые выиграл первый тайм

    Источник: Opta

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +263

      LMI 1 час назад

      В последних матчах обязательно транжирит момент-другой. Непозволительно для него, и конечно же для нас

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