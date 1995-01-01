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    Озил вернулся в стартовый состав «Арсенала» два матча спустя. В игре с «Бернли» он будет капитаном

    Стал известен стартовый состав «Арсенала» на встречу 18-го тура АПЛ с «Бернли».

    В первых минут на поле выйдет полузащитник Месут Озил, не выходивший на поле в предыдущих двух матчах чемпионата. Он будет капитаном команды.

    Ранее сообщалось, что у Озила возникли проблемы в отношениях с главным тренером лондонцев Унаи Эмери.

    «Арсенал»: Лено, Мэйтленд-Найлс, Папастатопулос, Монреаль, Колашинац, Эль-Ненни, Гендузи, Джака, Озил, Обаменянг, Лаказетт.

    Матч «Арсенал» – «Бернли» начнется в 15:30 по московскому времени.

    Источник: Официальный твиттер «Арсенала»

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