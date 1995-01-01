Мостовой: «Месси сравнивают с Марадоной и Кройфом, но очевидно, что Лионель – лучший футболист в истории»

Все эти сравнения не от здравого смысла.оба великие футболисты,выступавшие в разное время,при разных обстоятельствах.ничего,кроме негативной полемимики,такие сравнения не приносят.
Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой накануне матча команды из Виго с «Барселоной» в 17-м туре Примеры высказал мнение о нападающем каталонцев Лионеле Месси.
Игра «Барселона» – «Сельта» состоится сегодня, 22 декабря, и начнется в 20:30 по московскому времени.
«Никто не может остановить Месси, он лучший игрок всех времен.
Он повторял это в течение 10 лет. Многие сравнивают его с Марадоной или Кройфом, но мне кажется очевидным, что Месси – лучший футболист в истории», – сказал Мостовой.
- Месси перешел в «Барселону» из «Ньюэллс Олд Бойз» в 2000 году.
- За основную команду каталонцев аргентинец провел 656 матчей, забил 572 гола и сделал 226 результативных передач.