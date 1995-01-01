Мостовой: «Месси сравнивают с Марадоной и Кройфом, но очевидно, что Лионель – лучший футболист в истории»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой накануне матча команды из Виго с «Барселоной» в 17-м туре Примеры высказал мнение о нападающем каталонцев Лионеле Месси.

Игра «Барселона» – «Сельта» состоится сегодня, 22 декабря, и начнется в 20:30 по московскому времени.

«Никто не может остановить Месси, он лучший игрок всех времен.

Он повторял это в течение 10 лет. Многие сравнивают его с Марадоной или Кройфом, но мне кажется очевидным, что Месси – лучший футболист в истории», – сказал Мостовой.