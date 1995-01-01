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    Мостовой: «Месси сравнивают с Марадоной и Кройфом, но очевидно, что Лионель – лучший футболист в истории»

    Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой накануне матча команды из Виго с «Барселоной» в 17-м туре Примеры высказал мнение о нападающем каталонцев Лионеле Месси.

    Игра «Барселона» – «Сельта» состоится сегодня, 22 декабря, и начнется в 20:30 по московскому времени.

    «Никто не может остановить Месси, он лучший игрок всех времен.

    Он повторял это в течение 10 лет. Многие сравнивают его с Марадоной или Кройфом, но мне кажется очевидным, что Месси – лучший футболист в истории», – сказал Мостовой.

    • Месси перешел в «Барселону» из «Ньюэллс Олд Бойз» в 2000 году.
    • За основную команду каталонцев аргентинец провел 656 матчей, забил 572 гола и сделал 226 результативных передач.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1007

      Marley Bob 1 час назад

      Все эти сравнения не от здравого смысла.оба великие футболисты,выступавшие в разное время,при разных обстоятельствах.ничего,кроме негативной полемимики,такие сравнения не приносят.

      0
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      Рейтинг: +494

      Alex Flash 2 часа назад

      Привели бы ради интереса статистику Месси и Марадоны

      0
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      Рейтинг: +12

      VVadic 2 часа назад

      Месси гений, но Марадона - бог футбола.

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      Рейтинг: +1155

      Черкизовский Кот 3 часа назад

      Царь порой несёт чушь, но в этот раз он прав на 100%

      0
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      Рейтинг: +1432

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Месси-велик ! НО до Марадонны ему очень далеко !

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      Рейтинг: +494

      Alex Flash > САДЫЧОК 2 часа назад

      В плане наркотраффика он ему явно не товарищ

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      Рейтинг: +1391

      KARAT777 3 часа назад

      согласен на все 100, еще дополню: как здорово что мы живем в эпоху Месси и можем видеть его игру - это гений футбола!!!

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