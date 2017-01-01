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    Агент Ингасона: «Предложений от «Зенита» и «Краснодара» не получали»

    Футбольный агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы центрального защитника «Ростова» Сверрира Ингасона, заявил, что ему не поступало предложений по трансферу футболиста.

    Ранее СМИ сообщили, что 25-летний футболист может продолжить карьеру в «Зените» или «Краснодаре».

    «Зенит» и «Краснодар»? Ингасон очень счастлив в Ростове-на-Дону. Однако, как и любой футболист, он хотел бы выступать в еврокубках и выигрывать трофеи. Если не с «Ростовом», то с другим клубом.

    Ему нравится Россия, но на данный момент нет никаких предложений или переговоров. Все его внимание сосредоточено на нынешней команде, а остальная информация – просто спекуляции», – сказал Гунллаугссон.

    • Ингасон перешел в «Ростов» из «Гранады» летом 2017 года.
    • Контракт защитника с ростовчанами рассчитан до июня 2020 года.
    • В текущем сезоне исландец провел за «Ростов» 17 матчей в РПЛ и забил два гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +42631

      zigbert 37 минут назад

      Выходит с Ростовом он не сможет добиться участия в еврокубках.

      1
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      Рейтинг: +8621

      Garrincha58 2 часа назад

      опять хрень какая то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +406

      Taps 4 часа назад

      Агентишка цену набивает, хочет халявных комиссионных.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40444

      Рубик Докоян 5 часов назад

      Вначале в клуб обращаются и если там дают добро, то тогда подключаются агенты и другие разного рода "жучки" околофутбольные.

      2
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