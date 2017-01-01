Агент Ингасона: «Предложений от «Зенита» и «Краснодара» не получали»

Футбольный агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы центрального защитника «Ростова» Сверрира Ингасона, заявил, что ему не поступало предложений по трансферу футболиста.

Ранее СМИ сообщили, что 25-летний футболист может продолжить карьеру в «Зените» или «Краснодаре».

«Зенит» и «Краснодар»? Ингасон очень счастлив в Ростове-на-Дону. Однако, как и любой футболист, он хотел бы выступать в еврокубках и выигрывать трофеи. Если не с «Ростовом», то с другим клубом.

Ему нравится Россия, но на данный момент нет никаких предложений или переговоров. Все его внимание сосредоточено на нынешней команде, а остальная информация – просто спекуляции», – сказал Гунллаугссон.