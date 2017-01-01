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    Ибрагимович может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС

    Стали известны детали нового контракта нападающего Златана Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Ранее швед продлил контракт с американским клубом еще на один год.

    В 2019 году Ибрагимович заработает от 7 до 7,5 миллиона долларов. Он может обогнать экс-хавбека «Орландо Сити» Кака, который в 2017 году заработал 7,17 миллиона, и стать самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС.

    • В 2018 году Златан заработал по контракту 1,5 миллиона долларов.
    • В 27 матчах прошедшего сезона Ибрагимович забил 22 гола, сделал десять результативных передач и был признан лучшим игроком МЛС.

    Источник: ESPN

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15427

      kykyi 43 минуты назад

      В Штатах любят шоу, а Ибра умеет делать шоу.

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      Рейтинг: +605

      Михаил Шевченко 1 час назад

      солидно,но он заслуживает.....

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      Рейтинг: +1523

      I_R_O_N_M_A_N 1 час назад

      Да вот только до 250 мультов подъёмных Бекса один хрен никому не дотянуться...

      0
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      Рейтинг: +1096

      BlackMurder 1 час назад

      Златан, сам может себя сделать самым высокооплачиваемых игроком млс

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