Ибрагимович может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС

В Штатах любят шоу, а Ибра умеет делать шоу.
Стали известны детали нового контракта нападающего Златана Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси».
Ранее швед продлил контракт с американским клубом еще на один год.
В 2019 году Ибрагимович заработает от 7 до 7,5 миллиона долларов. Он может обогнать экс-хавбека «Орландо Сити» Кака, который в 2017 году заработал 7,17 миллиона, и стать самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС.
- В 2018 году Златан заработал по контракту 1,5 миллиона долларов.
- В 27 матчах прошедшего сезона Ибрагимович забил 22 гола, сделал десять результативных передач и был признан лучшим игроком МЛС.