«Ювентус» продлил контракт с техническим спонсором до 2027 года. Клуб заработает более 400 миллионов

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Ювентус и Адидас продлили контракт
Действующий чемпион Италии «Ювентус» продлил контракт с техническим спонсором – тем, который предоставляет экипировку. Теперь туринцы и немецкий бренд связаны соглашением до 2027 года.
По контракту «Ювентус» получит доход как минимум 408 миллионов евро. Предусмотрены и разные бонусы.
- Бренд технического спонсора основан в 1949 году.
- Он производит товары для спорта, основной сегмент приходится на спортивную экипировку.
- С указанным спонсором из клубов РПЛ сотрудничают «Арсенал», «Ахмат» и «Оренбург».