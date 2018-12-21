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    «Ювентус» продлил контракт с техническим спонсором до 2027 года. Клуб заработает более 400 миллионов

    Действующий чемпион Италии «Ювентус» продлил контракт с техническим спонсором – тем, который предоставляет экипировку. Теперь туринцы и немецкий бренд связаны соглашением до 2027 года.

    По контракту «Ювентус» получит доход как минимум 408 миллионов евро. Предусмотрены и разные бонусы.

    • Бренд технического спонсора основан в 1949 году.
    • Он производит товары для спорта, основной сегмент приходится на спортивную экипировку.
    • С указанным спонсором из клубов РПЛ сотрудничают «Арсенал», «Ахмат» и «Оренбург».

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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    21.12.2018 23:58
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1221

      Ubuntu 22 минуты назад

      Почему нельзя просто написать?
      Ювентус и Адидас продлили контракт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3119

      vladik12 2 часа назад

      "Найк" получше будет "Адика".

      0
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