«Ювентус» продлил контракт с техническим спонсором до 2027 года. Клуб заработает более 400 миллионов

Действующий чемпион Италии «Ювентус» продлил контракт с техническим спонсором – тем, который предоставляет экипировку. Теперь туринцы и немецкий бренд связаны соглашением до 2027 года.

По контракту «Ювентус» получит доход как минимум 408 миллионов евро. Предусмотрены и разные бонусы.