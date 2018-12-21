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    Фанат «Спартака» Голунов: «Хочу вызвать Глушакова на дебаты, поговорить лицом к лицу»

    Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов ответил полузащитнику команды Денису Глушакову, который считает, что фанат своим выходом на поле в матче Лиги Европы против «Рапида» принял участие в спланированной акции.

    «Я бы с большим удовольствием поговорил бы с Денисом. Поэтому у меня есть желание вызвать Глушакова на дебаты, поговорить с ним лицом к лицу», – сказал Голунов Sport24.

    • Отношение некоторых болельщиков к Глушакову испортилось после увольнения с поста главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. Они считают, что игрок приложил руку к уходу итальянского специалиста из клуба. На матчах нередко можно услышать нецензурные кричалки и увидеть оскорбительные плакаты в адрес хавбека.
    • Футболист дал интервью журналисту Андрею Малахову.
    • Голунов за свой выход на поле был арестован на десять суток.

    Глушаков пришел к Малахову: аудиозаписи подтасованы, травля – это подстава

    Источник: Sport24

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    21.12.2018 23:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3221

      prezent2017 1 час назад

      Мелкая шавка тоже хочет прославиться. А вы посмотрите - это же Моська гавкает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17110

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Моська продолжает гавкать. Уберите этого кретина из новостей, пожалуйста.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1014

      Сержтир 2 часа назад

      Эта бесконечная песня когда нибудь закончится.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +741

      sprint5 2 часа назад

      заранее сообщите на каком канале будете проводить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3290

      Persona_non_Grata 3 часа назад

      Баллотируйтесь с глушаковым в президенты - там будут дебаты , вот только не скоро )))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +299

      JTherry 3 часа назад

      чем больше вижу публикаций с участием этого "болельщика", тем больше укрепляюсь во мнении, что его выбегание на поле - акция спланированная и кем-то проплаченная, сознательная травля и подстава Глушакова, слишком много этого Голунова в СМИ вдруг появилось, а до той памятной "пробежки" - его в упор никто не знал... "лицом к лицу" лица не увидать...

      5
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      Рейтинг: +3290

      Persona_non_Grata > JTherry 3 часа назад

      " акция спланированная и кем-то проплаченная, сознательная травля и подстава Глушакова " - Это точно Дарья , ее почерк )))))))))))))))))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2012

      Путник 13 3 часа назад

      Решил пропиарится за счёт Дениса ...наверное в государственную думу хочет попасть..

      3
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      Рейтинг: +2463

      ivany4 > Путник 13 1 час назад

      Там уже Лебедев спортивные места занял.))

      0
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      Рейтинг: +3119

      vladik12 3 часа назад

      Вот идите у Малахидзе и дебатируйте.

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