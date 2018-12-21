Фанат «Спартака» Голунов: «Хочу вызвать Глушакова на дебаты, поговорить лицом к лицу»

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов ответил полузащитнику команды Денису Глушакову, который считает, что фанат своим выходом на поле в матче Лиги Европы против «Рапида» принял участие в спланированной акции.

«Я бы с большим удовольствием поговорил бы с Денисом. Поэтому у меня есть желание вызвать Глушакова на дебаты, поговорить с ним лицом к лицу», – сказал Голунов Sport24.

Отношение некоторых болельщиков к Глушакову испортилось после увольнения с поста главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. Они считают, что игрок приложил руку к уходу итальянского специалиста из клуба. На матчах нередко можно услышать нецензурные кричалки и увидеть оскорбительные плакаты в адрес хавбека.

Футболист дал интервью журналисту Андрею Малахову .

. Голунов за свой выход на поле был арестован на десять суток.

Глушаков пришел к Малахову: аудиозаписи подтасованы, травля – это подстава