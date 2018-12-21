Глушаков: «Люди обиделись, когда я подписал контракт со «Спартаком». Они замешаны в том, что происходит с болельщиками и женой»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков выразил уверенность, что конфликт с болельщиками и скандал при разводе с женой может быть чьей-то местью ему.

«Большой футбол – это большие деньги, это ни для кого не секрет. Есть люди, которые оказались обижены, когда я подписывал контракт со «Спартаком». Я сделал это сам – «Спартак» на меня вышел, потому что я в нeм нахожусь. Есть люди, которые, наверное, хотели заработать на моeм контракте – они не заработали и держат обиду. А я уверен, что они замешаны и в том, что происходит на стадионе, и с женой. Это большая компания.

Вы верите, что девушка может продумать всe так глобально, на столько ходов вперeд? Выкладывать компроматы на меня перед какими-то матчами… Постоянно идут какие-то вбросы. Это нереально. Самое главное, что в команде все это понимают, они в шоке, против кого у меня идeт война.

Конечно, Дарья – игрушка, а кто-то сидит и джойстиком управляет. Думаю, еe просто мозг запутали, запудрили – вот она и ведeт себя таким образом. Наверное, Дарья сидела в каких-то компаниях и рассказывала, какие зарплаты, где что у нас. Люди услышали – ничего себе!

Никто в команде не говорит про Дарью плохие вещи. И не может сказать, потому что она моя супруга и мать моих детей. Но говорят: «С кем она связалась?» – сказал Глушаков в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия».

Отношение некоторых болельщиков к Глушакову испортилось после увольнения с поста главного тренера «Спартака» Массимо Карреры . Они считают, что игрок приложил руку к уходу итальянского специалиста из клуба. На матчах нередко можно услышать нецензурные кричалки и увидеть оскорбительные плакаты в адрес хавбека.

. Они считают, что игрок приложил руку к уходу итальянского специалиста из клуба. На матчах нередко можно услышать нецензурные кричалки и увидеть оскорбительные плакаты в адрес хавбека. В сентябре жена футболиста Дарья Глушакова подала на развод, обвинив мужа в измене. Позже девушка сообщила, что Глушаков не хочет платить алименты на детей. Кроме того, недавно она обратилась в полицию, заявив, что муж угрожает ее убить.

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