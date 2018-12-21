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    Глушаков: «Люди обиделись, когда я подписал контракт со «Спартаком». Они замешаны в том, что происходит с болельщиками и женой»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков выразил уверенность, что конфликт с болельщиками и скандал при разводе с женой может быть чьей-то местью ему.

    «Большой футбол – это большие деньги, это ни для кого не секрет. Есть люди, которые оказались обижены, когда я подписывал контракт со «Спартаком». Я сделал это сам – «Спартак» на меня вышел, потому что я в нeм нахожусь. Есть люди, которые, наверное, хотели заработать на моeм контракте – они не заработали и держат обиду. А я уверен, что они замешаны и в том, что происходит на стадионе, и с женой. Это большая компания.

    Вы верите, что девушка может продумать всe так глобально, на столько ходов вперeд? Выкладывать компроматы на меня перед какими-то матчами… Постоянно идут какие-то вбросы. Это нереально. Самое главное, что в команде все это понимают, они в шоке, против кого у меня идeт война.

    Конечно, Дарья – игрушка, а кто-то сидит и джойстиком управляет. Думаю, еe просто мозг запутали, запудрили – вот она и ведeт себя таким образом. Наверное, Дарья сидела в каких-то компаниях и рассказывала, какие зарплаты, где что у нас. Люди услышали – ничего себе!

    Никто в команде не говорит про Дарью плохие вещи. И не может сказать, потому что она моя супруга и мать моих детей. Но говорят: «С кем она связалась?» – сказал Глушаков в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия».

    • Отношение некоторых болельщиков к Глушакову испортилось после увольнения с поста главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. Они считают, что игрок приложил руку к уходу итальянского специалиста из клуба. На матчах нередко можно услышать нецензурные кричалки и увидеть оскорбительные плакаты в адрес хавбека.
    • В сентябре жена футболиста Дарья Глушакова подала на развод, обвинив мужа в измене. Позже девушка сообщила, что Глушаков не хочет платить алименты на детей. Кроме того, недавно она обратилась в полицию, заявив, что муж угрожает ее убить.

    Глушаков пришел к Малахову: аудиозаписи подтасованы, травля – это подстава

    Источник: «Чемпионат»

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    21.12.2018 16:59
    Комментарии19
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      Рейтинг: +137

      akku 5 часов назад

      Одни судьи пишут, такое впечатление, что каждый сосед Дениса и все с прослушкой. И глвное не только КБ, у себя бы в клубах разобрались, а мы свой мусор сами разгребём.

      3
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      Рейтинг: +42585

      zigbert 5 часов назад

      Говорить начал ерунду. Совсем не в твоей зарплате дело. Скорей всего твоя жадность и довела тебя до этого.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3170

      3a zenit 5 часов назад

      чтоб тебе Каррера во снах приходил и душил!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      RP 5 часов назад

      грустно но никакого сочувствия и понимания просто бред

      1
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      Рейтинг: +529

      edw7777 6 часов назад

      Ну ангел, прямо!

      4
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      Рейтинг: +157

      Elisey13 6 часов назад


      Денис артист!))

      1
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      Рейтинг: +2659

      la verdad 6 часов назад

      Двое в тюрьме, одного вот-вот в психушку закроют... Куда катится наш футбол?)))

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      Рейтинг: +4684

      ufos73 > la verdad 6 часов назад

      Очищается )))

      4
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      Рейтинг: +2136

      Sergey Z 7 часов назад

      Может ширнуться, чем нибудь, чтобы понять, что он написал?

      0
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      Рейтинг: +86

      dmzeus 7 часов назад

      Да, поплыл Дениска

      1
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      Рейтинг: +61951

      klifS 8 часов назад

      Этот урод уже не знает что сказать в свое оправдание.Что,болельщики хотели заработать на твоём контракте?У тебя крыша поехала?Болельщикам надо чтоб ты не плел интриги в команде и хорошо играл. А в остальном большинству наплевать сколько ты там зарабатываешь(не мы платим деньги,а Федун), наплевать на твои отношения с женой, с кем ты там в баню ходишь...

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