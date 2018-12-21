Радимов – о разводе Глушакова: «И нам с Булановой надо было разводиться по центральному телевидению»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на интервью полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Андрею Малахову. Оно связано с разводом футболиста с женой Дарьей.

«Во мы с Татьяной (бывшей женой – певицей Татьяной Булановой – прим. «Бомбардир») промахнулись ... Надо разводиться по центральному телевидению», – написал Радимов в социальной сети.

Недавно Дарья Глушакова заявила на мужа в полицию, обвинив его в угрозах убийством. Девушка предоставила аудиозаписи, подтверждающие ее слова.

Еще раньше Глушакова заявила, что Денис отказывается платить алименты на детей.

Пара разводится с сентября. У нее двое детей – семи и двух лет.

Глушаков пришел к Малахову: аудиозаписи подтасованы, травля – это подстава