Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Радимов – о разводе Глушакова: «И нам с Булановой надо было разводиться по центральному телевидению»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на интервью полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Андрею Малахову. Оно связано с разводом футболиста с женой Дарьей.

    «Во мы с Татьяной (бывшей женой – певицей Татьяной Булановой – прим. «Бомбардир») промахнулись ... Надо разводиться по центральному телевидению», – написал Радимов в социальной сети.

    • Недавно Дарья Глушакова заявила на мужа в полицию, обвинив его в угрозах убийством. Девушка предоставила аудиозаписи, подтверждающие ее слова.
    • Еще раньше Глушакова заявила, что Денис отказывается платить алименты на детей.
    • Пара разводится с сентября. У нее двое детей – семи и двух лет.

    Глушаков пришел к Малахову: аудиозаписи подтасованы, травля – это подстава

    Источник: Твиттер Владислава Радимова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.12.2018 21:36
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1827

      dendiesel 2 часа назад

      Были бы мозги, не участвовали бы в этом грязном шоу!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12584

      Dominator777 2 часа назад

      Так жена Радимова - столичная жительница, на расторжение брака с которой СМИ отреагировали бы слабо ( в Питере и Москве звезды спорта и богемы разводятся часто), а жена Глушакова - из Миллерово, считай из экзотического населенного пункта, что для прессы является изюминкой. Вот СМИ и смакуют расторжение брака Глушаковых.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      A-Den 2 часа назад

      сколько ж между ними разницы в возрасте то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      aaaaahhhh 3 часа назад

      да надо было а то вас уже и в лицо то ни кто не помнит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16511

      Боцман59rus 3 часа назад

      у Булановой, в отличие от жены глушакова на одну извилину в голове больше.)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4513

      Т34 > Боцман59rus 2 часа назад

      У Булановой больше на одну извилину, зато у Радимова на две извилины меньше, чем у жены. Мячом часто по голове получал, извилины отрихтовались, прямыми стали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4684

      ufos73 3 часа назад

      Да лан, хоть разок радимов удачно шутканул )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2136

      Sergey Z 3 часа назад

      Конечно, надо было сразу на ТВ, хотя бы бабла поимели на шоу, а так, в "жёлтой" прессе промелькнули, почти, за даром!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2694

      Lester84 4 часа назад

      В случае Радимова и Булановой тоже трусили грязным бельем

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      Genz 4 часа назад

      В случае развода Булановой с радимовым развод из-за его измены с официанткой. Пришел поздно ночью весь обляпанный в менструальном цикле. Глушакову же донесли, что спали с его женой по очереди абреки 19, 28 и 43 года. Центральное телевидение встало на сторону мужчин, а у мужчин теперь не стоит на своих бывших

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10789

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Туда никогда не поздно, такое говнище у Малахова всегда в цене, заработаешь.

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104986
    #2
    Zenit-84
    76229
    #3
    Андрей Ермошин
    67369
    #4
    Chernyi Lis
    66599
    #5
    DeMoN-FCMU
    62936
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru