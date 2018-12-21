«Арсенал» может обменять Озила на Иско

«Арсенал» рассматривает вариант с обменом полузащитника Месута Озила на хавбека «Реала» Иско, сообщает The Independent.

Потенциальная сделка может состояться в зимнее трансферное окно.

Ранее СМИ сообщали, что Иско может уйти из мадридского клуба из-за нехватки игрового времени. У Озила, в свою очередь, возникли проблемы с главным тренером лондонцев Унаи Эмери.