«Арсенал» может обменять Озила на Иско

Иско один из лучших в Реале его не продадут
«Арсенал» рассматривает вариант с обменом полузащитника Месута Озила на хавбека «Реала» Иско, сообщает The Independent.
Потенциальная сделка может состояться в зимнее трансферное окно.
Ранее СМИ сообщали, что Иско может уйти из мадридского клуба из-за нехватки игрового времени. У Озила, в свою очередь, возникли проблемы с главным тренером лондонцев Унаи Эмери.
- Озил уже выступал за «Реал» с 2010 по 2013 год.
- Ранее сообщалось, что немцем интересуется «Интер».
- В текущем сезоне хавбек провел за «Арсенал» 14 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя мячами и двумя голевыми передачами.