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    «Арсенал» может обменять Озила на Иско

    «Арсенал» рассматривает вариант с обменом полузащитника Месута Озила на хавбека «Реала» Иско, сообщает The Independent.

    Потенциальная сделка может состояться в зимнее трансферное окно.

    Ранее СМИ сообщали, что Иско может уйти из мадридского клуба из-за нехватки игрового времени. У Озила, в свою очередь, возникли проблемы с главным тренером лондонцев Унаи Эмери.

    • Озил уже выступал за «Реал» с 2010 по 2013 год.
    • Ранее сообщалось, что немцем интересуется «Интер».
    • В текущем сезоне хавбек провел за «Арсенал» 14 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя мячами и двумя голевыми передачами.

    Источник: The Independent

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    21.12.2018 18:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1391

      KARAT777 5 часов назад

      Иско один из лучших в Реале его не продадут

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      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян 7 часов назад

      Такого рода обмены, напоминают мне далёкое детство, ты мне велосипед, а я тебе рогатку...

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