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    Промесу грозит восемь месяцев условного срока и лишение прав на полгода за вождение в нетрезвом виде

    Футбольный обозреватель спортивного испанского издания AS Хосе Эспина рассказал, чем может обернуться для полузащитника «Севильи» Квинси Промеса вождение в нетрезвом виде.

    Полиция задержала голландца в Марбелье во вторник вечером. Уровень алкоголя в его крови более чем в два раза превышал норму.

    «Что грозит Промесу? Восемь месяцев тюрьмы плюс штраф в команде. Но в Испании все уголовные сроки до двух лет являются условными и не наказываются заключением под стражу. Как правило, с автомобильными правами после такого прощаются на полгода.

    Это не самая повседневная ситуация, но с футболистами – и даже «Севильи» – такое время от времени происходит, поэтому не думаю, что его карьере в клубе это как-то повредит», – сказал Эспина.

    • Промес перешел в «Севилью» из «Спартака» летом этого года. За москвичей он выступал на протяжении четырех лет.
    • В текущем сезоне хавбек провел за клуб из Андалусии 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2018 16:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2434

      +50/-50 2 часа назад

      Это не Россия. Это,тьфу на вас - Европа. Тьфу на вас ещё раз.

      0
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      Рейтинг: +529

      edw7777 6 часов назад

      Это не Москва, где за символическую по размеру для футболиста взятку, откупишься только так.

      0
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      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян 8 часов назад

      У меня за рулём зять, племянники, их жёны, но когда собираемся за столом на семейные праздники никто за руль не садится, всегда вызываем такси и разъезжаемся... Футболисты могут себе позволить весь бар и кабак по домам развезти, но нет, блин, сами садятся пьяными за баранку.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1014

      giluxa1963 9 часов назад

      в Спартаке в бане научили

      1
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      Рейтинг: +456

      DimonSPM > giluxa1963 1 час назад

      да, по-любому)))

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