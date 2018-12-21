Промесу грозит восемь месяцев условного срока и лишение прав на полгода за вождение в нетрезвом виде

Это не Россия. Это,тьфу на вас - Европа. Тьфу на вас ещё раз.
Футбольный обозреватель спортивного испанского издания AS Хосе Эспина рассказал, чем может обернуться для полузащитника «Севильи» Квинси Промеса вождение в нетрезвом виде.
Полиция задержала голландца в Марбелье во вторник вечером. Уровень алкоголя в его крови более чем в два раза превышал норму.
«Что грозит Промесу? Восемь месяцев тюрьмы плюс штраф в команде. Но в Испании все уголовные сроки до двух лет являются условными и не наказываются заключением под стражу. Как правило, с автомобильными правами после такого прощаются на полгода.
Это не самая повседневная ситуация, но с футболистами – и даже «Севильи» – такое время от времени происходит, поэтому не думаю, что его карьере в клубе это как-то повредит», – сказал Эспина.
- Промес перешел в «Севилью» из «Спартака» летом этого года. За москвичей он выступал на протяжении четырех лет.
- В текущем сезоне хавбек провел за клуб из Андалусии 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.