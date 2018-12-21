Промесу грозит восемь месяцев условного срока и лишение прав на полгода за вождение в нетрезвом виде

Футбольный обозреватель спортивного испанского издания AS Хосе Эспина рассказал, чем может обернуться для полузащитника «Севильи» Квинси Промеса вождение в нетрезвом виде.

Полиция задержала голландца в Марбелье во вторник вечером. Уровень алкоголя в его крови более чем в два раза превышал норму.

«Что грозит Промесу? Восемь месяцев тюрьмы плюс штраф в команде. Но в Испании все уголовные сроки до двух лет являются условными и не наказываются заключением под стражу. Как правило, с автомобильными правами после такого прощаются на полгода.

Это не самая повседневная ситуация, но с футболистами – и даже «Севильи» – такое время от времени происходит, поэтому не думаю, что его карьере в клубе это как-то повредит», – сказал Эспина.