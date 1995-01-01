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    Промес задержан за езду в пьяном виде. Содержание алкоголя в крови голландца превысило норму в два раза

    Полузащитник «Севильи» Квинси Промес задержан за езду в пьяном виде.

    18 декабря в районе порта Пуэрто-Банус (Марбелья) полицейские остановили автомобиль, которым управлял голландец. Футболист прошел тест на алкоголь, который дал положительный результат.

    Содержание алкоголя в крови Промеса превысило максимально допустимый уровень, равный 0,25 промилле, более чем в два раза — 0,6.

    Полиция конфисковала транспортное средство игрока. Сам 26-летний хавбек был вызван в суд.

    • Промес выступал в России за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • В нынешнем сезоне полузащитник провел 13 матчей в Примере, но не отметился ни одним результативным действием.

    Источник: Diario de Sevilla

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    Сегодня, 07:45
    Комментарии43
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      Рейтинг: +332

      balam 47 минут назад

      алкоголик проклятый

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +617

      neim 2 часа назад

      ... "В нынешнем сезоне полузащитник провел 13 матчей в Примере, но не отметился ни одним результативным действием." ...
      Ну вот, начало положено. Это он с горя видать напился.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1002

      TOMSON 2 часа назад

      Это плюс минус пару кружек пива. Не скажу что много. Но для того чтоб отказаться от руля должно быть достаточно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +492

      Alex Flash 2 часа назад

      Скучает Антиоха.,надо ему сруливать оттуда раз не доверяют

      0
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    • ...
      Рейтинг: +675

      FRZZ 3 часа назад

      Жизнь в России не проходит бесследно.))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29

      Best_forever 3 часа назад

      Школа лавочников!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Марк Аврелий 4 часа назад

      Промес, это в Москве ты мог откупиться. Там не получится. Меняй привычки

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1983

      Lev Aleks 4 часа назад

      Научили всё-таки за 4 года) Понравилось видно чуваку)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +257

      владимир миронов 4 часа назад

      Не мог позвонить знакомым ментам? Да они бы тебя с мигалкой проводили-бы. Не иначе подстава, кто-то копает под тебя, наверное, Смолов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2336

      Дядя Серёжа 4 часа назад

      Опыт Спартака.
      Не пропьёшь.

      2
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