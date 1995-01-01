Промес задержан за езду в пьяном виде. Содержание алкоголя в крови голландца превысило норму в два раза

алкоголик проклятый
Полузащитник «Севильи» Квинси Промес задержан за езду в пьяном виде.
18 декабря в районе порта Пуэрто-Банус (Марбелья) полицейские остановили автомобиль, которым управлял голландец. Футболист прошел тест на алкоголь, который дал положительный результат.
Содержание алкоголя в крови Промеса превысило максимально допустимый уровень, равный 0,25 промилле, более чем в два раза — 0,6.
Полиция конфисковала транспортное средство игрока. Сам 26-летний хавбек был вызван в суд.
- Промес выступал в России за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- В нынешнем сезоне полузащитник провел 13 матчей в Примере, но не отметился ни одним результативным действием.