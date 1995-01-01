Промес задержан за езду в пьяном виде. Содержание алкоголя в крови голландца превысило норму в два раза

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес задержан за езду в пьяном виде.

18 декабря в районе порта Пуэрто-Банус (Марбелья) полицейские остановили автомобиль, которым управлял голландец. Футболист прошел тест на алкоголь, который дал положительный результат.

Содержание алкоголя в крови Промеса превысило максимально допустимый уровень, равный 0,25 промилле, более чем в два раза — 0,6.

Полиция конфисковала транспортное средство игрока. Сам 26-летний хавбек был вызван в суд.