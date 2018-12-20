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    Лукаку не сыграет за «МЮ» в первых двух матчах под руководством Сульшера

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку пропустит первые две команды при новом тренере Уле-Гуннаре Сульшере.

    Клуб предоставил бельгийцу отпуск по семейным обстоятельствам.

    Таким образом, 25-летний футболист не сыграет против в ближайших турах АПЛ против «Кардиффа» и «Хаддерсфилда», но может вернуться к домашней встрече с «Борнмутом», которая состоится 30 декабря.

    • Лукаку в этом сезоне принял участие в 22-х матчах за «Юнайтед», отметившись шестью голами и двумя результативными передачами.
    • Его контракт с «МЮ» рассчитан до 2022 года.
    • Ранее сообщалось, что форвард может покинуть команду зимой из-за недовольства количеством игрового времени.

    Источник: Metro

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