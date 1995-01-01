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    Анри одобрил трансфер Фабрегаса в «Монако»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас близок к переходу в «Монако» в зимнее трансферное окно.

    Главный тренер монегасков Тьерри Анри одобрил трансфер испанца. Специалист считает, что 31-летний футболист поможет команде сохранить прописку в чемпионате Франции.

    • Контракт Фабрегаса с «Челси» истекает в июне 2019 года.
    • В нынешнем сезоне Фабрегас забил один гол и сделал две результативные передачи в 13 матчах.
    • За «Монако» выступает россиянин Александр Головин.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +42374

      zigbert 2 часа назад

      Для Монако это хоть какое то усиление. Согласится ли Сеск?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4636

      Cules2013 4 часа назад

      Ну да, именно ещё одного пенсионера в Монако и не хватало для полного счастья. Анри, видимо, ещё живёт воспоминаниями некогда великого Арсенала, где блистал Сеск, но того Фабрегаса уже нет много лет, и он не вернётся. Он также поможет Монако, как это сейчас делает Фалькао, т.е. никак.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +333

      El_Chori 5 часов назад

      Спасибо, что напомнили, а то мы забыли уже!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +40036

      Рубик Докоян 7 часов назад

      Только пойдёт ли Фабригас в клуб "Монако" при таком его положении и игре ?...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +589

      алдан2014 8 часов назад

      Щас усилятся и попрет у них

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +270

      Oldtrafford83/97 8 часов назад

      Ну всё,теперь Саша присядет на лавку

      2
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