Анри одобрил трансфер Фабрегаса в «Монако»

Для Монако это хоть какое то усиление. Согласится ли Сеск?
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас близок к переходу в «Монако» в зимнее трансферное окно.
Главный тренер монегасков Тьерри Анри одобрил трансфер испанца. Специалист считает, что 31-летний футболист поможет команде сохранить прописку в чемпионате Франции.
- Контракт Фабрегаса с «Челси» истекает в июне 2019 года.
- В нынешнем сезоне Фабрегас забил один гол и сделал две результативные передачи в 13 матчах.
- За «Монако» выступает россиянин Александр Головин.