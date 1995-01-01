«Арсенал» хочет расстаться с Озилом

Немцы(хоть там вроде и его дом) и англичане не гостеприимны.
Приезжай в РПЛ, Озил! У нас заиграешь!
Полузащитник Месут Озил в ближайшее время может уйти из «Арсенала».
Лондонский клуб хочет расстаться с немецким футболистом и готов отдать его в аренду в другую команду.
Ранее сообщалось, что у 30-летнего хавбека имеется конфликт с главным тренером «канониров» Унаи Эмери. Игрок пропустил последний матч «Арсенала» против «Тоттенхэма» (0:2).
- В нынешнем сезоне АПЛ Озил забил три гола в 11 матчах.
- Зарплата футболиста – 350 тысяч фунтов в неделю.