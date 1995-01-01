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    «Арсенал» хочет расстаться с Озилом

    Полузащитник Месут Озил в ближайшее время может уйти из «Арсенала».

    Лондонский клуб хочет расстаться с немецким футболистом и готов отдать его в аренду в другую команду.

    Ранее сообщалось, что у 30-летнего хавбека имеется конфликт с главным тренером «канониров» Унаи Эмери. Игрок пропустил последний матч «Арсенала» против «Тоттенхэма» (0:2).

    • В нынешнем сезоне АПЛ Озил забил три гола в 11 матчах.
    • Зарплата футболиста – 350 тысяч фунтов в неделю.

    Источник: The Times

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1253

      15112007 4 часа назад

      Немцы(хоть там вроде и его дом) и англичане не гостеприимны.
      Приезжай в РПЛ, Озил! У нас заиграешь!

      0
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      Рейтинг: +675

      FRZZ > 15112007 3 часа назад

      В России не один клуб не осилит его зарплату.

      1
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      Рейтинг: +417

      levon_man 8 часов назад

      Не думаю, что вопрос в конфликте с Эмери. Начиная с чемпионата мираж Озил как-то резко сдал. Словно ему игра стала неинтересна. Я не сомневаюсь в его высочайшем классе. Но что-то с ним не то. И это не конфликт. Думаю он просто устал играть

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