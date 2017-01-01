Дзюба – о Манчини, предложении «Краснодара», Кокорине и Мамаеве, конфликте с Черчесовым, фанатах «Спартака»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал интервью «Спорт-Экспрессу». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О Роберто Манчини

– Это правда, что однажды Манчини заставил группу игроков наносить удары по пустым воротам, вы попросили поставить вратаря – и после этого итальянец выгнал вас с тренировки?

– Мы и правда часто били по пустым воротам. Манчини брал 11 человек, которых с понедельника готовил и уже знал заранее, кто выйдет в основе. А остальные могли 40-50 минут лупить по пустым воротам. При этом просьба дать голкипера звучала постоянно.

С тренировки Манчини выгнал меня один раз. Это очень истеричный малый и всегда думал, что, если кто-то разговаривает, то это обязательно Дзюба. А я молчал в тот раз! Стоял в маске, которая надевается на горло и греет, снял ее и показываю – молчу! Но ему было все равно. Как говорили помощники Манчини – я для него как Марио Балотелли. Ну не знаю – нужно постараться, чтобы найти такое сходство.

– Большой резонанс получило ваше высказывание «тренеришка» про Унаи Эмери. Манчини – кто?

– Вообще не могу сказать, что он тренер. Бизнесмен, дипломат – возможно.

О предложении «Краснодара»

– Не пожалели, что не ушли в начале сезона, летом 2017-го?

– Нужно было, конечно. Появился реальный вариант с «Краснодаром», Владимир Хашиг тогда звонил… Но по тому, как все сложилось – нет, не жалею. Видимо, через это все нужно пройти. Думал: «Нет, я упрусь!» Был такой момент – вернулся со сборов, и меня по всякому пытались не подпустить к тренировкам. Попросил о разговоре с Манчини – пусть мне скажет в лицо, что не устраиваю его как футболист, и я тут же покину команду. Приехали к нему в отель, он вышел, надменный такой. Я ему: «У вас есть ко мне претензии с точки зрения футбола?» Нет, говорит. «Тогда в чем дело?»

– Что ответил?

– «Ты расслабляешь Кокорина». Я ничего не понимаю. Как расслабляю, массаж что ли делаю? Раз вы его считаете расслабленным, значит это кто-то сделал до меня. Мы с Кокорой, наоборот, были как братья. И команду я не разлагал – что угодно обо мне можно говорить, но только не это. Если мне что-то не нравится, в лицо говорю, а не шепчу за спиной. Не знаю, с чем связано такое отношение Манчини, но это – наш единственный разговор.

Манчини мне как-то сказал: «Ты должен тренироваться лучше всех, бегать больше всех». Я никогда в жизни так не работал на тренировках, как с ним, это вам каждый подтвердит. По всем показателям был первый: бегал, убивался, а потом понял, что бьюсь головой даже не в закрытую дверь, а в бетонную стену. Тогда, наверное, стоило уйти в «Краснодар», но у меня есть самолюбие. Да как так?! Я же здесь не хуже остальных. Хочу стать чемпионом. Но все попытки – без шансов.

Об Александре Кокорине и Павле Мамаеве

– Что случилось с Кокориным и Мамаевым, можете объяснить?

– Честно, я не очень хочу касаться этой ситуации. Могу сказать одно: Саша поступил очень некрасиво и неправильно, и, думаю, для него это определенное испытание, которое он должен пройти с честью, осознать и переосмыслить многие моменты. Я искренне верю, что он уже это сделал.

То, что на него это не похоже – это правда. Кокора добрый парень, вообще не агрессивный. Не знаю, что произошло, но я его видел в разных ситуациях, и он никогда себе не позволял лишнего. Он может выглядеть заносчиво или еще как-то, но это просто его манера – он такой, в хорошем смысле, пофигист: ходит на своей волне, в своем мире. В той ситуации много факторов: большая компания, все выпившие.

Все это не очень красиво, но он уже понес наказание, и я надеюсь, что его отпустят, и он, во-первых, перестанет что-то вычебучивать, а во-вторых, своей игрой, своими потом и кровью смоет все это, и мы будем говорить о нем только в положительном ключе, поскольку футболист он очень сильный и нашей команде необходим. Надеюсь, все это как можно скорее закончится, потому что это неожиданный, страшный и большой урок для нас всех. И прежде всего, для него.

– А для вас какой урок? Вы оказывались в такой ситуации?

– Я никогда в жизни в такой ситуации не оказался бы в силу многих причин. Дело не в этом. Урок в том, что никто ни от чего не застрахован – сегодня может быть так, а завтра вот так. Жизнь – вещь непредсказуемая, и нужно всегда думать головой.

О конфликте со Станиславом Черчесовым

– Говорят, что у вас был конфликт с Черчесовым перед Кубком конфедераций, когда вам пришлось уехать со сборов. и что якобы Муткоприезжал мирить вас. Что там произошло?

– Скажем так, это уже история. Во многом я был не прав: мне следовало перетерпеть, не бояться за свое колено, а оставаться, работать и доказывать, не обижаясь ни на что. Может, та пауза оказалась и правильной – она меня чему-то научила. Меня потом долго не вызывали в сборную – откровенно говоря, я и не заслуживал, мы в это время по пустым воротам били, трудно было прибавить. Как только заслужил – так и вызвали.

– Летом прошлого года вы с Кокориным показали знаменитый жест «усы». Жалеете, что сделали это?

– Это был прикол, мы сидели и смеялись, а он вдруг взял и выложил в сеть. Говорю же, он по-хорошему раздолбай и добряк, не несет никакого негатива. Я ему говорю, ты зачем это выложил, совсем дурак? Он мне: «Да ладно, это же шутка, все посмеются». Через два часа говорит: «Похоже, жопа какая-то». Я ему: «Это сразу было понятно, что жопа!»

Надо понимать Кокору. Ребята, мужики – мы на самом деле дети, а Кокора еще больший ребенок, чем все мы. Не думает о последствиях, сделал и сделал. Не понимает, что кому-то это может не понравиться.

О фанатах «Спартака»

– Вы упомянули о Слуцком. Был знаменитый поход в манеж «Спартака», еще до чемпионата мира, и очень многие мальчишки подошли сфоткаться. Хотя болельщики красно-белых вас не слишком жалуют. Удивлены?

– Нет. У меня никогда не было проблем с людьми из «Спартака», тем более, с детьми. Всегда подходят, спрашивают советы, мы болтаем. Тогда была приятная атмосфера. Недавно видел одну из тех фотографий, и кто-то написал: «Зачем дети фотографируются с этим Иудой?» Мне жалко людей, которые такие комментарии оставляют.

Читал тут «Профессора» – фаната «Спартака», лидера движения, – это лицемер, который в лицо мне кричал: «Ты – топ!», а сейчас говорит: «Для меня не существует Дзюбы, он воровал халаты и деньги». Сказал бы он мне это в лицо, там бы и остался.

У меня нет претензий ни к кому из «Спартака». Я не ненавижу этот клуб, с игроками и некоторыми болельщиками в хороших отношениях. Я горжусь тем, что я – спартаковский воспитанник, нигде этого не отрицаю. Даже когда в Петербурге меня вираж освистывает, я к этому спокойно отношусь.