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    Адриано снялся в документальном фильме о себе. Позже бразилец сыграет в комедии

    Бывший нападающий сборной Бразилии и ряда итальянских клубов Адриано пробует себя в киноиндустрии. Как пишет La Gazzetta dello Sport, футболист снялся в документальном фильме о своей жизни и карьере.

    На этом кинематографическая карьера южноамериканца не закончится. В 2020 году он должен сняться в бразильском комедийном фильме.

    • Адриано 36 лет.
    • В течение карьеры больше всего матчей он провел за «Интер» (2001-2009 годы, 123 игры в Серии А, 48 голов).
    • Высшее достижение – победа в Копа Америка 2004 года.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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