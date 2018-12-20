Адриано снялся в документальном фильме о себе. Позже бразилец сыграет в комедии

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Бывший нападающий сборной Бразилии и ряда итальянских клубов Адриано пробует себя в киноиндустрии. Как пишет La Gazzetta dello Sport, футболист снялся в документальном фильме о своей жизни и карьере.
На этом кинематографическая карьера южноамериканца не закончится. В 2020 году он должен сняться в бразильском комедийном фильме.
- Адриано 36 лет.
- В течение карьеры больше всего матчей он провел за «Интер» (2001-2009 годы, 123 игры в Серии А, 48 голов).
- Высшее достижение – победа в Копа Америка 2004 года.