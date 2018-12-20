Адриано снялся в документальном фильме о себе. Позже бразилец сыграет в комедии

Бывший нападающий сборной Бразилии и ряда итальянских клубов Адриано пробует себя в киноиндустрии. Как пишет La Gazzetta dello Sport, футболист снялся в документальном фильме о своей жизни и карьере.

На этом кинематографическая карьера южноамериканца не закончится. В 2020 году он должен сняться в бразильском комедийном фильме.