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    Дзюба: «Летом меня очень хотел видеть «Вест Хэм». Я сидел на чемоданах»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что летом мог переехать в АПЛ. По словам игрока, трансфер сорвался из-за посредников, которые не выполнили обязательства.

    «Летом я давал авторизацию на «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Про «Кардифф» я сразу сказал, что нет, потому что это команда, которая вылетит на 100 процентов. Наполучать там сотрясений и через год вернуться домой с болезнью Паркинсона – нет уж, спасибо.

    «Вест Хэм» очень сильно хотел, разговаривал по этому поводу с Сергеем Богдановичем Семаком, с Александром Дюковым, они меня услышали, что я хочу попробовать свои силы. Со своей стороны сделал все возможное и ждал, практически на чемоданах сидел, даже предупредил, что с квартиры съеду.

    Но когда наступил день «Х», люди, которые этим занимались и говорили, что все в порядке, просто растворились, исчезли», – рассказал форвард.

    • Дзюба – лучший бомбардир «Зенита» в текущем сезоне РПЛ (наряду с Александром Ерохиным).
    • Форварду 30 лет, и в течение всей карьеры он выступает в РПЛ.
    • Рыночная стоимость футболиста – 11 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +255

      Мы ЦСКА 1 час назад

      ну и приснится же....

      -1
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      Рейтинг: +39

      WHU 2 часа назад

      О да...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2082

      Спартач80 2 часа назад

      Вы поучаствовали в программе-Розыгрыш...

      3
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      Рейтинг: +3103

      vladik12 > Спартач80 1 час назад

      И его собственный Валдис - Заболотный.

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      Рейтинг: +8616

      Garrincha58 2 часа назад

      какой ВЕСТ ХЭМ может Арсенал? Тульский

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