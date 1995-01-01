Дзюба: «Летом меня очень хотел видеть «Вест Хэм». Я сидел на чемоданах»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что летом мог переехать в АПЛ. По словам игрока, трансфер сорвался из-за посредников, которые не выполнили обязательства.

«Летом я давал авторизацию на «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Про «Кардифф» я сразу сказал, что нет, потому что это команда, которая вылетит на 100 процентов. Наполучать там сотрясений и через год вернуться домой с болезнью Паркинсона – нет уж, спасибо.

«Вест Хэм» очень сильно хотел, разговаривал по этому поводу с Сергеем Богдановичем Семаком, с Александром Дюковым, они меня услышали, что я хочу попробовать свои силы. Со своей стороны сделал все возможное и ждал, практически на чемоданах сидел, даже предупредил, что с квартиры съеду.

Но когда наступил день «Х», люди, которые этим занимались и говорили, что все в порядке, просто растворились, исчезли», – рассказал форвард.