Фабрегас может присоединиться к Головину в «Монако»

«Монако» заинтересован в трансфере полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.

Испанец перестал регулярно попадать в стартовый состав после прихода на пост главного тренера лондонцев Маурицио Сарри летом этого года.

С 2003 по 2007 год 31-летний футболист вместе с главным тренером «Монако» Тьерри Анри играл в «Арсенале».

Сейчас за монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.