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    Фабрегас может присоединиться к Головину в «Монако»

    «Монако» заинтересован в трансфере полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.

    Испанец перестал регулярно попадать в стартовый состав после прихода на пост главного тренера лондонцев Маурицио Сарри летом этого года.

    С 2003 по 2007 год 31-летний футболист вместе с главным тренером «Монако» Тьерри Анри играл в «Арсенале».

    Сейчас за монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.

    • Контракт Фабрегаса с лондонцами истекает в июне 2019 года.
    • Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется «Милан».
    • В текущем сезоне хавбек провел за «Челси» 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Calciomercato

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    20.12.2018 18:59
    Комментарии13
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      Рейтинг: +127

      Dimasax74 5 часов назад

      Только вот Головин никак к Монако не присоединится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6652

      DeStar 5 часов назад

      вот жаль ,получается что головин в первую очередь" пропадает" не из-за того ,что он сам дно ,а из-за того, что клуб в полной заднице... Итак надежд не было больших что он станет супер футболистом, а тут... капец)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4632

      Cules2013 6 часов назад

      Судя по тому как развиваются события, Монако способно лишь присоединиться к Лиге 2 с нового сезона.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +42320

      zigbert 7 часов назад

      В Монако у него будет больше игрового времени.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6652

      DeStar 7 часов назад

      Блин, а почему я был уверен что фабрегасу уже 34 где-то. А так еще можно играть

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4632

      Cules2013 > DeStar 6 часов назад

      потому что он уже много лет пешком по полю ходит, будто ему уже 35 стукнуло и пора в МЛС на пенсию.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6652

      DeStar > Cules2013 5 часов назад

      да, я вот и думал что его продали из барсы ,потому что мол типа старый, медленный и все такое а оказывается ему 27 лет было)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3407

      ilichkadr 7 часов назад

      Головин - супер игрок и к нему все присоединяются! Более идиотского позыва представить не возможно.

      2
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      ...
      Рейтинг: +9033

      bset > ilichkadr 7 часов назад

      Это бомбардировские журналюхи все как всегда извернули

      2
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      ...
      Рейтинг: +3407

      ilichkadr > bset 5 часов назад

      Всему есть предел, но похоже на хохляцком бомбардире его нет. Скоро Монако станет командой имени Головина. «Есть у любого гения предел —лишь подлость человечья беспредельна». Евг. Евтушенко.

      1
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      Рейтинг: +1091

      koli4ka 7 часов назад

      тогда уже лучше в Зенит,и зарплата в Газпроме выше и Лига Европы гарантирована....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян 7 часов назад

      Фабрегасу ещё рано себя хоронить, у него есть более заманчивые и интересные предложения.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1601

      SunRomeS 7 часов назад

      Кто же эти заголовки придумывает? К Головину персонально он присоединится или все же к команде? Бездари...лишь бы написать хоть что-то...

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