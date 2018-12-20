Фабрегас может присоединиться к Головину в «Монако»

Только вот Головин никак к Монако не присоединится
«Монако» заинтересован в трансфере полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.
Испанец перестал регулярно попадать в стартовый состав после прихода на пост главного тренера лондонцев Маурицио Сарри летом этого года.
С 2003 по 2007 год 31-летний футболист вместе с главным тренером «Монако» Тьерри Анри играл в «Арсенале».
Сейчас за монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.
- Контракт Фабрегаса с лондонцами истекает в июне 2019 года.
- Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется «Милан».
- В текущем сезоне хавбек провел за «Челси» 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.