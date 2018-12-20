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    «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Аллегри

    «Манчестер Юнайтед» вступил в контакт с представителями главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

    После увольнения Жозе Моуринью на этой неделе сразу же появились слухи о том, что «Юнайтед» уже обратился к экс-тренеру «Реала» Зинедину Зидану. Но по информации Tribalfootball со ссылкой на Corriere dello Sport, «МЮ» также ведет переговоры с окружением Аллегри.

    Вчера «Манчестер Юнайтед» до конца сезона назначил на пост исполняющего обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. При этом клуб продолжает активно искать постоянную замену Моуринью.

    Контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Tribalfootball

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    20.12.2018 12:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +265

      TY13R 3 часа назад

      Верим в Сольскьяера!!!

      0
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      Рейтинг: +824

      СОКОЛ САРАТОВ 9 часов назад

      да нафига Аллегри этот МЮ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      dinar7777dinar 13 часов назад

      не хватало еще одного автобусника этого аллегри ! ювентус выигрывает в италии все через кабинет а аллегри физрук что уже было доказано в милане !

      -2
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      Рейтинг: +1010

      giluxa1963 13 часов назад

      Массимилиано Аллегри- РЕАЛ,Зинедин Зидан-Ювентус

      0
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