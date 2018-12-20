«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Аллегри

«Манчестер Юнайтед» вступил в контакт с представителями главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

После увольнения Жозе Моуринью на этой неделе сразу же появились слухи о том, что «Юнайтед» уже обратился к экс-тренеру «Реала» Зинедину Зидану. Но по информации Tribalfootball со ссылкой на Corriere dello Sport, «МЮ» также ведет переговоры с окружением Аллегри.

Вчера «Манчестер Юнайтед» до конца сезона назначил на пост исполняющего обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. При этом клуб продолжает активно искать постоянную замену Моуринью.

Контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до лета 2020 года.