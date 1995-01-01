«Бавария» готова заплатить за де Йонга 70 миллионов

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг может стать игроком «Баварии». По информации Daily Mail, мюнхенский клуб готов заплатить за 21-летнего голландца 70 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» договорился с амстердамской командой о трансфере футболиста за 75 миллионов. Игроком интересуется «Манчестер Сити».

В этом сезоне де Йонг провел в Эредивизие 14 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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