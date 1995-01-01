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    «Бавария» готова заплатить за де Йонга 70 миллионов

    Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг может стать игроком «Баварии». По информации Daily Mail, мюнхенский клуб готов заплатить за 21-летнего голландца 70 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» договорился с амстердамской командой о трансфере футболиста за 75 миллионов. Игроком интересуется «Манчестер Сити».

    В этом сезоне де Йонг провел в Эредивизие 14 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

    Уникальный голландец, которого хотят все топ-клубы Европы

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 10:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1126

      Karpathian 14 минут назад

      Вот бы он как де Лигт сказал: „Играть с Роналду в Ювентусе или с Месси в Барселоне? — Нет, я выбираю Аякс с Хакимом Зиешем“

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