«Бавария» готова заплатить за де Йонга 70 миллионов

Вот бы он как де Лигт сказал: „Играть с Роналду в Ювентусе или с Месси в Барселоне? — Нет, я выбираю Аякс с Хакимом Зиешем“
Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг может стать игроком «Баварии». По информации Daily Mail, мюнхенский клуб готов заплатить за 21-летнего голландца 70 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» договорился с амстердамской командой о трансфере футболиста за 75 миллионов. Игроком интересуется «Манчестер Сити».
В этом сезоне де Йонг провел в Эредивизие 14 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.
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