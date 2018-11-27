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    Уникальный голландец, которого хотят все топ-клубы Европы


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    Голосов: 4
    27.11.2018 14:12
    Его кумир – Иньеста.

    Война за полузащитника «Аякса» Френки Де Йонга идет уже два года. В течение этого времени топ-клубы штурмуют команду и лично Де Йонга сказочными предложениями. Пока «Аякс» держится и перебивает офферы еще большими контрзапросами.

    Стартовая цена за Де Йонга начинается от 60 млн евро, что достаточно много для 21-летнего игрока. Но футболист сборной Голландии давно доказал, что клубам, которые хотят приобрести его, придется потратить значительно больше этой суммы.

    В чем его крутость

    Главная черта Де Йонга – универсализм. Его родная позиция – центр полузащиты, но он без труда может закрыть зону атакующего полузащитника и опорника. Кроме того, как минимум в трех матчах чемпионата Голландии (с «Эксельсиором», «Фейеноордом» и «АЗ», которые завершились с общим счетом 15:1 в пользу «Аякса») Де Йонг уходил на фланги и неплохо организовывал атаки для партнеров.

    Второй плюс Де Йонга – его передачи. Его, как обычно для всех талантливых распасовщиков, сравнивают с Пирло. Но сам Де Йонг придерживается другого мнения: «Мне нравится Иньеста. Его видение поля, партнеров и чувство момента, когда нужно отдать пас, восхищают. Я смотрел много роликов с его финтами, пересматривал матчи «Барсы». Хотел бы я однажды стать хоть немного похожим на Андреса».

    Третий – техника. В среднем, в каждом матче чемпионата Голландии в этом сезоне он совершает 5,1 удачных обводок, в ЛЧ – 3,9. Все это, кстати, проходит на довольно высоких скоростях, что только добавляет эффективности действиям полузащитника.

    О том, насколько хорош Френки Де Йонг в плане командной игры говорит пара матчей.

    Игра с «НАК» лишь показывает среднюю статистику Де Йонга в каждом матче чемпионата Голландии. Обычно показатель точности передач варьируется от 93 до 97%.

    Образцовый первый тайм Де Йонга в матче с Германией, в котором Голландия отыгралась с 0:2. После игры Рональд Куман сказал: «Я благодарен каждому футболисту – они прекрасно выложились сегодня на поле. Ван Дейк и Промес – главные звезды этой игры. Из тех, кто не забивал, выделю Де Йонга. Немцы знамениты своими атаками через центр. Но, так уж получилось, что в этом матче им ничего не удалось сделать из-за Френки».

    Что смущает

    Главный вопрос, касающийся Де Йонга, связан с адаптацией к условиям топ-чемпионата. В Голландии уровень футбол значительно ниже, чем в АПЛ, где его ждет «Манчестер Сити». Плюсом идет персональное преимущество «Аякса» над большинством команд. В этом сезоне у амстердамцев всего одно поражения: от «ПСВ», который идет на первом месте в таблице. Все остальные команды превращаются в труху, когда выходят против «Аякса» с мощным Де Йонгом в центре поля.

    Еще один момент, который вызывает вопрос по трансферу голландца, связан с возможностью конкурировать с сильными игроками. В «Аяксе» Френки постоянно выходят в основе. Во всех командах, которые интересуются им, центр поля укомплектован классными футболистами.

    Кому бы он мог подойти

    В середине лета на Де Йонга претендовали «Барселона», «Реал», «ПСЖ» и «Сити». Но, во-первых, Де Йонг сразу отбросил вариант с Лигой 1, потому что по уровню конкуренции он очень похож на голландский чемпионат. Во-вторых, «Барселона», судя по всему, выбыла из гонки за полузащитником: журналисты Goal писали, что «Барса» сильно не довольна торгами за игрока, который устроил «Аякс».

    Пока главным претендентом на Де Йонга остается «Манчестер Сити». Вопрос лишь в том, когда состоится этот трансфер состоится. По слухам от The Telegraph, Гвардиола видит в молодом полузащитнике долгосрочную замену стареющему Фернандиньо. Но пока тренер не убедил руководство в надобности тратить на Де Йонга огромные деньги (от 60 до 80 миллионов евро).

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 27 ноября 2018, 22:02

      бриллиант

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 27 ноября 2018, 19:41

      сколько таких было)))пиар ради пиара!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 27 ноября 2018, 19:30

      Без топ клуба не останется.

      0
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      Рейтинг: +12

      Setkomen 27 ноября 2018, 16:28

      Соперники предоставляют ему время подумать. Он всегда один во всех эпизодах из видео.

      0
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      Рейтинг: +14229

      Skull_Boy 27 ноября 2018, 15:06

      Как бы не подох, а то все время звезда звезда, а после играют во Франции за середняк и после Роббена, Снейдера, Кюйта и ван Перси сильных так то и нет

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Skull_Boy 28 ноября 2018, 08:55

      а как же клюйверд

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 ноября 2018, 14:47

      каждый год в голландии суперзвезда, но при переходе в топ клуб они тускнут

      3
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > серега кашин 6 декабря 2018, 00:51

      Тускнут, потому что рано уезжают в топ клубы,Де Йонгу и ему подобным надо ещё года 3-4 поиграть у себя в клубах!

      0
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