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    «Атлетико»: «Люка Эрнандес и «Бавария» опровергли информацию о трансфере»

    «Атлетико» сделал официальное заявление относительно информации об уходе Люки Эрнандеса в «Баварию».

    Ранее испанское издание Marca сообщило о договоренности между сторонами на трансфер в январе за 80 миллионов евро.

    «Клуб хочет заявить, что в разговоре с нашими представителями игрок опроверг как факт договоренности с «Баварией» о трансфере, так и желание покинуть «Атлетико».

    Прекрасные отношения наших клубов помогли состояться разговору президентов, в котором «Бавария» также выступила с опровержением», – сообщает пресс-служба мадридского клуба.

    По ходу сезона 22-летний француз продлил контракт с «Атлетико» до июня 2024 года. Считается, что 80 миллионов евро – это сумма выкупа, прописанная в документе.

    Источник: «Атлетико» Мадрид

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +368

      A-Den 5 часов назад

      Ну хоть кто-то из выстреливших французов начал переходить

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