«Атлетико»: «Люка Эрнандес и «Бавария» опровергли информацию о трансфере»

«Атлетико» сделал официальное заявление относительно информации об уходе Люки Эрнандеса в «Баварию».

Ранее испанское издание Marca сообщило о договоренности между сторонами на трансфер в январе за 80 миллионов евро.

«Клуб хочет заявить, что в разговоре с нашими представителями игрок опроверг как факт договоренности с «Баварией» о трансфере, так и желание покинуть «Атлетико».

Прекрасные отношения наших клубов помогли состояться разговору президентов, в котором «Бавария» также выступила с опровержением», – сообщает пресс-служба мадридского клуба.

По ходу сезона 22-летний француз продлил контракт с «Атлетико» до июня 2024 года. Считается, что 80 миллионов евро – это сумма выкупа, прописанная в документе.