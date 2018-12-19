Marca: Люка Эрнандес в январе перейдет в «Баварию» за 80 миллионов

«Атлетико» и «Бавария» договорились о трансфере защитника Люки Эрнандеса, сообщает Marca.

По информации источника, клубы совершат сделку в январе. Мюнхенский клуб заплатит полную сумму отступных, прописанных в контракте 22-летнего француза, – 80 миллионов евро. Текущий контракт футболиста с мадридцами рассчитан до июня 2024 года.

Эрнандес является воспитанником «Атлетико» и присоединился к главной команде в июле 2015 года. В минувшем сезоне он в составе команды Диего Симеоне выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

В июле игрок сборной Франции стал чемпионом мира.