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    Marca: Люка Эрнандес в январе перейдет в «Баварию» за 80 миллионов

    «Атлетико» и «Бавария» договорились о трансфере защитника Люки Эрнандеса, сообщает Marca.

    По информации источника, клубы совершат сделку в январе. Мюнхенский клуб заплатит полную сумму отступных, прописанных в контракте 22-летнего француза, – 80 миллионов евро. Текущий контракт футболиста с мадридцами рассчитан до июня 2024 года.

    Эрнандес является воспитанником «Атлетико» и присоединился к главной команде в июле 2015 года. В минувшем сезоне он в составе команды Диего Симеоне выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

    В июле игрок сборной Франции стал чемпионом мира.

    Источник: Marca

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    19.12.2018 22:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1865

      isco2307 12 часов назад

      не перейде

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12

      VVadic 12 часов назад

      А смысл Атлетам отпускать его?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -88

      Shotlandets86 12 часов назад

      Алабу продавать собрались?

      1
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