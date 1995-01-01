Ройс: «Мы заслужили проигрыш от «Фортуны»

Атакующий игрок дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился впечатлениями от матча 16 тура Бундеслиги против «Фортуны» (1:2). Это первое поражение желто-черных в сезоне чемпионата Германии.

«Мы не показали желание победить. После пропущенного гола «Боруссия» не атаковала, а стучалась в стену. Поскольку наша команда не показала должное количество усилий, поражение мы заслужили», – считает Ройс.

«Боруссия» с шестиочковым отрывом лидирует в соревновании.