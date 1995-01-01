Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Ройс: «Мы заслужили проигрыш от «Фортуны»

    Атакующий игрок дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился впечатлениями от матча 16 тура Бундеслиги против «Фортуны» (1:2). Это первое поражение желто-черных в сезоне чемпионата Германии.

    «Мы не показали желание победить. После пропущенного гола «Боруссия» не атаковала, а стучалась в стену. Поскольку наша команда не показала должное количество усилий, поражение мы заслужили», – считает Ройс.

    «Боруссия» с шестиочковым отрывом лидирует в соревновании.

    Источник: ФК «Боруссия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +716

      zabvo9406 4 часа назад

      Платье, не знаю почему, но был уверен на 1000%, что Боруссия потеряет очки в Дюссельдорфе

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104750
    #2
    Zenit-84
    76173
    #3
    Андрей Ермошин
    67079
    #4
    Chernyi Lis
    65100
    #5
    DeMoN-FCMU
    62818
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru