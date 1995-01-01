Слуцкий – о ЦСКА, Дзюбе, Головине, Чалове, Березуцких, Кокорине и Мамаеве

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий дал интервью «Спорт-Экспрессу». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

Об Артеме Дзюбе

– Перед чемпионатом мира могли себе представить, что у него так волшебно все обернется?

– Да. Понятно, что, когда у тебя более тяжелый период, ты общаешься чаще. Потому что человеку чаще нужны советы. Кстати, всем своим воспитанникам всегда желаю, чтобы они как можно меньше мне звонили. Потому что, когда идет звонок, тут же беру трубку и спрашиваю: «Что случилось?» Если звонок следует не 4 мая [в день рождения Слуцкого] и не 31 декабря, а в любой другой день, автоматически задаю этот вопрос. Поэтому понятно, что мы больше общались на том этапе.

Но я понимал, что, если Артем попадет в состав национальной команды, и если учесть, что у него удесятеряются силы при повышенной мотивации… Дзюба – он как Халк. Но не тот, что футболист, а тот, что вымышленный герой, который может стать в десять раз больше при определенных обстоятельствах. Я понимал, что сверхмотивированный, злой, обиженный, желающий доказать всем и вся Дзюба может горы свернуть.

Об Александре Головине

– Вы действительно были за то, чтобы он перешел в «Челси»? Спрашиваю, как у человека, который признавался, что в последнем сезоне в ЦСКА главной мотивацией было развитие таланта Головина.

– Когда мы с игроками что-либо обсуждаем, а делаем это достаточно много, всегда говорю: «Прими решение, которое тебе комфортно, и я автоматически с ним соглашусь. Выберешь «Монако» – буду тебя в этом поддерживать». Я летал в Монако на матч с «ПСЖ», который был в воскресенье, на следующий день после игры «Витесса». Он как раз был травмирован, но мы сидели, смотрели футбол, ужинали и долго общались.

Работая в Англии, я смотрел огромное количество матчей «Челси». При этом не вижу у Головина потолка. Там только небо. Так вот, с учетом двух этих факторов был уверен, что даже в команде уровня «Челси», рядом с партнерами нового уровня он, может, и не сразу, но так быстро начнет прогрессировать, расти семимильными шагами, что через короткий период времени заиграет в стартовом составе.

Он же, как человек, который все последние годы играл только в основе клуба и сборной, даже на теоретическом уровне отвергал возможность просиживания на лавке – включая краткосрочное. И это стало ключевым фактором. Верх взяло то, что «Монако» ему, по существу, гарантировал место в стартовом составе. И сам факт того, что он входит в топ-3 самых дорогих приобретений клуба за всю историю, об этом говорит.

Если такой клуб, как «Монако», сильно инвестирует в игрока, он точно даст ему достаточно шансов развить свой талант. Это не «ПСЖ», где любой, сколько бы за него ни заплатили, может плотно сесть на лавку. В «Монако», если в человека вложились, сделают все, чтобы он реализовал потенциал.

Я его понимал и не говорил – туда или сюда. Я высказывал свое мнение. Говорил: «Хорошо знаю всех игроков «Челси» и считаю, что ты можешь с ними конкурировать. Хотя, понятно, ты не первая опция». Он выбрал более надежный вариант. И, быть может, перейдет в «Челси» уже в статусе большого игрока, когда станет звездой «Монако».

Об Александре Кокорине и Павле Мамаеве

– Расскажите о своем восприятии Кокорина и Мамаева как отдельно взятых людей. Какие они?

– Про Кокорина вообще могу сказать только хорошее. Сейчас же надо оценивать их с человеческой, а не профессиональной точки зрения, правда? Потому что у каждого футболиста есть свои плюсы и минусы, и любой игрок так же и меня может оценить – что у Слуцкого хорошего и плохого как у тренера.

Но с человеческой точки зрения я Кокорина без улыбки на лице никогда не видел. Он очень позитивен, доброжелателен. И энергетически положителен. Ты же чувствуешь человека – и я вообще ничего плохого не могу о нем сказать. Еще раз говорю: не оцениваю его посты в Инстаграме, а излагаю свои ощущения от опыта собственного общения с ним.

Паша, безусловно, сложнее. У него ярко выраженное желание быть лидером всегда и везде. И везде же пытаться доминировать, быть центром внимания. Не могу назвать это плохим или хорошим качеством. Это его индивидуальная особенность, и думаю, что проявляется она абсолютно везде. Коммуникация с ним, наверное, сложнее, чем с Кокориным.

Иногда это качество Мамаеву помогает. Он начал играть очень рано и достаточно жестко поставил себя в таком мужицком коллективе, как «Торпедо». Паша смог сохранить там свое «я». Шел, пробивая себя путь в прямом смысле слова в мужской профессиональной среде. Где-то это, вероятно, и мешает. Если что-то не совсем так, как ему хочется, он может реагировать несколько иначе, чем человек с обычной самооценкой.

– Какое наказание лично вам показалось бы адекватным?

– Ну, уже too much [перебор]. Это мое мнение. Безусловно, они заслуживают наказания. Однозначно, ужасно, что они сделали. Но даже уже сейчас, на мой взгляд, есть легкий перебор.

О ЦСКА

– Вас удивит, если обновленный ЦСКА станет чемпионом России в этом сезоне?

– Нет. Скажу больше: в моем понимании ЦСКА – основной фаворит чемпионата России.

О Федоре Чалове

– Глядя на Федора Чалова, который начал играть в основе ЦСКА при вас, удивляетесь? Ожидали от него такого прорыва в 20 лет?

– Чалов всегда очень сильно выделялся. В ЦСКА была такая система. Игроки выпускного года зимой приходили в дубль. Даже самые талантливые ребята никогда не переходили сразу в основной состав. Например, Головин пришел зимой в дубль, а летом оказался в основе. Хотя бы полгода, ну, чуть меньше – с января по май, – любой игрок проходил цикл дубля. Далее, если он тренируется с первой командой и закрепляется в ней, то следующие полгода его просто отдают в дубль на игры. А со следующей зимы он уже полноправный игрок основного состава.

Так вот, Чалов, после выпуска перейдя в январе из школы в дубль, уже с марта тренировался с основой. То есть даже опередил график Головина. Настолько ярок он был в школе, настолько много забивал. По существу, он и не был в дубле. Съездил с ним на два сбора, а с марта работал с основным составом. Играть, естественно, продолжал за дублеров, а осенью – уже за первую команду. Федор 1998 года рождения – и дебютировал в 2016-м, когда ему еще даже не было полных 18 лет. Причем это в том числе были матчи Лиги чемпионов.

Понятно, что, как у любого молодого игрока, перед ним всегда стоит куча вопросов. А сможет ли перепрыгнуть на новый уровень, а не испортит ли…

О приглашении братьев Березуцких в «Витесс»

— Идея возникла, естественно, только после того, как они закончили карьеру. И то не сразу. Потому что на самом деле, когда они закончили карьеру, у них не было мнения — ни единого, ни индивидуального — что делать, чем заниматься, как строить дальнейшую жизнь. Если Сергей Игнашевич с места в карьер приступил к тренерской деятельности, то братья взяли небольшую паузу. Какое-то время потратили на то, чтобы съездить в Германию и подлечиться.