Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Гаттузо – о ничьей с «Болоньей»: «Посредственное выступление. Защиту соперника мы только щекотали»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо дал комментарий после матча 16 тура Серии А против «Болоньи» (0:0). Миланцы заканчивали встречу в меньшинстве.

    «Мы впустую владели мячом. С завершением атак у нас были проблемы. Качество игры «Милан» не показал – посредственное выступление. Моя команда только щекотала защиту соперника, а не давила на нее», – цитирует итальянца Football Italia.

    «Милан» идет в Серии А четвертым.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:48
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3084

      vladik12 4 часа назад

      "Милан" - как Украина. Раньше было чем-то родным, нормально выстроенным, а "нынче стоит на коленях она; как хочет имеет ее сатана" (с).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Just think 4 часа назад

      Одна из проблем Милана это они слишком часто бьют с дальней дистанции, им надо доводит атаки как можно ближе к воротам соперника, еще у них одни только навесы через фланг, других вариантов у них нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15265

      kykyi 6 часов назад

      Вату катали все 90 минут.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104750
    #2
    Zenit-84
    76173
    #3
    Андрей Ермошин
    67079
    #4
    Chernyi Lis
    65100
    #5
    DeMoN-FCMU
    62818
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru