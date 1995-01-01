Гаттузо – о ничьей с «Болоньей»: «Посредственное выступление. Защиту соперника мы только щекотали»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо дал комментарий после матча 16 тура Серии А против «Болоньи» (0:0). Миланцы заканчивали встречу в меньшинстве.

«Мы впустую владели мячом. С завершением атак у нас были проблемы. Качество игры «Милан» не показал – посредственное выступление. Моя команда только щекотала защиту соперника, а не давила на нее», – цитирует итальянца Football Italia.

«Милан» идет в Серии А четвертым.