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    Слуцкий: «Футболисты сборной России заслуженно получили ЗМС»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался о выступлении сборной России на чемпионате мира 2018 года.

    – Вы из числа тех, кто склонен восхищаться тем, что сделал Черчесов на ЧМ? Или не видите в этом ничего сверхъестественного?

    – Просто очень рад за национальную сборную, ее тренерский штаб, за футболистов, многих из которых знаю лично. И считаю, что проделана потрясающая работа.

    Также полагаю, что дискуссия о правомерности вручения игрокам званий ЗМС неуместна. Абсолютно заслуженно полученные звания! Потому что это – четвертьфинал ЧМ, тем более еще как он был проигран, в какой борьбе…

    Это достижение невероятно высокого уровня. Есть же в положении о присвоении звания ЗМС пункт, что оно не только за первые места, но и за огромный вклад в развитие спорта, в его популяризацию.

    С огромным уважением отношусь к спортсменам других специализаций, глубоко ценю их достижения и преклоняюсь перед их трудом. Но четвертьфинал чемпионата мира по футболу популяризировал спорт в нашей стране невероятным образом.

    Это грандиозное прежде всего социальное достижение, которое всколыхнуло всю страну.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +41931

      zigbert 3 часа назад

      С одной стороны результат невысокий и ЗМС не заслуживает. Но с другой стороны - когда еще наши кривоногие добьются такого результата?

      1
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      Рейтинг: +39473

      Рубик Докоян 6 часов назад

      Змс присваивают за спортивные достижения, а не за популяризацию того или иного вида спорта. Потому и обида берёт многих спортсменов по другим видам спорта, что они упорно тренируются, выигрывают ЧЕ, ЧМ, в призах на ОИ, но их достижения не отмечают этим почётным званием, уже не говоря о материальной составляющей.

      3
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      Рейтинг: +1977

      nemolod > Рубик Докоян 4 часа назад

      Если следовать порядку присваивания,то мастер спорта международного класса вполне соответствовало за выход в четвертьфинал ЧМ!

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      Рейтинг: +1180

      starche 7 часов назад

      Не могу понять: или он лицемерит, или просто не догоняет!?

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      Рейтинг: +32609

      ROSTOV SUPER 8 часов назад

      Леня , иди нах..., не раздрожай и без того озлобленных людей !

      1
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      Рейтинг: -6

      avroshov 9 часов назад

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/miopers

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      Рейтинг: +287

      3емлянин 12 часов назад

      Люди Олимпиаду за это звание выигрывали, а тут даже деревянной медали не удалось цапануть.
      Да, безусловно успешное выступление, но не более !!!

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      Рейтинг: +10766

      DOCTOR PENALTY 13 часов назад

      Всё ещё витает в облаках или цеховая солидарность.

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      Рейтинг: +86

      Сын_маминой_подруги 14 часов назад

      это правда. масштаб достижения в спорте должен оцениваться исходя из популярности вида спорта... никто не виноват в том, что людям в меньшей степени интересен волейбол и гандбол

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      Рейтинг: +570

      Gornostay 14 часов назад

      Мнение большинства прямо противопложное , но кто же им интересуется))

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