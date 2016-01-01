Слуцкий: «Футболисты сборной России заслуженно получили ЗМС»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался о выступлении сборной России на чемпионате мира 2018 года.

– Вы из числа тех, кто склонен восхищаться тем, что сделал Черчесов на ЧМ? Или не видите в этом ничего сверхъестественного?

– Просто очень рад за национальную сборную, ее тренерский штаб, за футболистов, многих из которых знаю лично. И считаю, что проделана потрясающая работа.

Также полагаю, что дискуссия о правомерности вручения игрокам званий ЗМС неуместна. Абсолютно заслуженно полученные звания! Потому что это – четвертьфинал ЧМ, тем более еще как он был проигран, в какой борьбе…

Это достижение невероятно высокого уровня. Есть же в положении о присвоении звания ЗМС пункт, что оно не только за первые места, но и за огромный вклад в развитие спорта, в его популяризацию.

С огромным уважением отношусь к спортсменам других специализаций, глубоко ценю их достижения и преклоняюсь перед их трудом. Но четвертьфинал чемпионата мира по футболу популяризировал спорт в нашей стране невероятным образом.

Это грандиозное прежде всего социальное достижение, которое всколыхнуло всю страну.