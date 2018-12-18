Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Клопп – о жеребьевке ЛЧ: «Не хотел встречаться с «Боруссией» и «Ювентусом»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Английский клуб сыграет с «Баварией».

    О жеребьевке

    По правде говоря, на этой стадии было только два клуба, которые я не хотел получить в соперники.

    Я не хотел встречаться с «Боруссией» так рано. Если мы встретимся в последующих раундах, то это будет хорошо для обеих команд. Посмотрим, что произойдет.

    И «Ювентус». Для меня это фаворит турнира. У них такой большой опыт. Если смотреть на возраст игроков, то, похоже, это последний шанс для их защиты. В этом году будет очень сложно обыграть «Ювентус».

    О «Баварии»

    С остальными проблем не было, выпала «Бавария». Для наших болельщиков это хорошо. Мы играли в Мюнхене в Кубке Ауди. Не уверен, что много ливерпульцев были там, но в этот раз им стоит поехать туда. Просто потому что город очень хороший.

    Это большой клуб, большое испытание для нас. Пару лет назад если бы вам выпал такой жребий, то вы бы подумали, что у вас нет шансов. Но у нас есть шанс.

    Мы знаем, что будет сложно, «Бавария» знает, что будет сложно. Так что все так, как и должно быть – две большие игры, 100 процентов.

    Главное о жеребьевке Лиги чемпионов. По фактам

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.12.2018 19:16
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +499

      Fin035 16 часов назад

      Клоппу безусловно интересно хочется поиграть с обновленными Боруссией и Ювентусом в более поздние стадии! Поэтому главная задача изначально положить на лопатки Баварию, чтобы дальше было идти веселее. Но не смотря на то , что Баварию троит в последнее время, она все равно остается для всех фаворитом турнира!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      Football06 > Fin035 14 часов назад

      Все правильно только вот фраза ФАВОРИТ ТУРНИРА не правильно))скорее один из Фаворитов ,Баварию сегодня могут выкинуть :Ливерпуль,Сити,Барселона и Ювентус .так что думаю не правильно называть его фаворитом ,да слабо играют и все дела ,но ЛЧ не сегодня ,есть время подготовиться ,Ожидаю матчи Барсы и Реала жду там много голов и супер матчей ,Юве Атлетико чисто Будут решать чья защита сильнее ,Ливерпуль будет давить слабую Баварию ,Сити нагнет Шальке ,Рома Порту ,думаю скорее всего Порту

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +499

      Fin035 > Football06 8 часов назад

      Возможно вы и правы...! Но футбол такая штука, что в нем могут выкинуть кого угодно и с любой стадии турнира! Не думаю, что Ливерпулю будет легко с Баварией, так как она может всегда включиться когда ей это надо! В этом поединке считаю победит тренерская рука, так как силы в принципе равны. Клопп хорошо знает Баварию и если он проиграет, то проиграет, именно как тренер!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      Football06 > Fin035 38 минут назад

      Не сказал бы , во первых клопп лучший тренер , во вторых Клопп не знает эту Баварию ,эту Баварию никто не знает ,даже фанаты самой Баварии поверь мне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4251

      GoLenaStop 18 часов назад

      Ювентус слаб экономически, дырявый карман подводит. Вывод?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      dmzeus 19 часов назад

      Ну насколько у нас сложные отношения с красными, все же буду топить за них. Уж очень игра у них сейчас хороша) А Баварию надо в санаторий на оздоровление)

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104750
    #2
    Zenit-84
    76173
    #3
    Андрей Ермошин
    67079
    #4
    Chernyi Lis
    65100
    #5
    DeMoN-FCMU
    62818
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru