Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Английский клуб сыграет с «Баварией».

О жеребьевке

По правде говоря, на этой стадии было только два клуба, которые я не хотел получить в соперники.

Я не хотел встречаться с «Боруссией» так рано. Если мы встретимся в последующих раундах, то это будет хорошо для обеих команд. Посмотрим, что произойдет.

И «Ювентус». Для меня это фаворит турнира. У них такой большой опыт. Если смотреть на возраст игроков, то, похоже, это последний шанс для их защиты. В этом году будет очень сложно обыграть «Ювентус».

О «Баварии»

С остальными проблем не было, выпала «Бавария». Для наших болельщиков это хорошо. Мы играли в Мюнхене в Кубке Ауди. Не уверен, что много ливерпульцев были там, но в этот раз им стоит поехать туда. Просто потому что город очень хороший.

Это большой клуб, большое испытание для нас. Пару лет назад если бы вам выпал такой жребий, то вы бы подумали, что у вас нет шансов. Но у нас есть шанс.

Мы знаем, что будет сложно, «Бавария» знает, что будет сложно. Так что все так, как и должно быть – две большие игры, 100 процентов.

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