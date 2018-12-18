Анчелотти: «Иронично, что люди говорят о возвращении Кавани, когда наши форварды забили много голов»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти сказал, что не видит смысла в разговорах о переходе в клуб нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

Ранее СМИ сообщили о возможном возвращении уругвайца в команду из Неаполя.

«Милик – очень молодой парень, который два года был травмирован, и это не следует забывать. Он был немного нестабилен в начале, но теперь он обретает постоянство, и мы надеемся, что он будет продолжать в том же духе.

Ирония в том, что люди ведут разговоры о горячо любимом в Неаполе Кавани, когда наши нападающие забили много голов», – сказал Анчелотти.

Кавани выступал за «Наполи» с 2010 по 2013 год.