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    Анчелотти: «Иронично, что люди говорят о возвращении Кавани, когда наши форварды забили много голов»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти сказал, что не видит смысла в разговорах о переходе в клуб нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

    Ранее СМИ сообщили о возможном возвращении уругвайца в команду из Неаполя.

    «Милик – очень молодой парень, который два года был травмирован, и это не следует забывать. Он был немного нестабилен в начале, но теперь он обретает постоянство, и мы надеемся, что он будет продолжать в том же духе.

    Ирония в том, что люди ведут разговоры о горячо любимом в Неаполе Кавани, когда наши нападающие забили много голов», – сказал Анчелотти.

    Кавани выступал за «Наполи» с 2010 по 2013 год.

    Источник: Football Italia

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    18.12.2018 16:56
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