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    Н’Домбеле отказался от перехода в «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед» в январе

    Полузащитник «Лиона» Танги Н’Домбеле отказался от переезда в АПЛ в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

    В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», готовые сделать по нему предложение в январе. Но сам француз не спешит покидать Лигу 1 и, вероятно, останется в «Лионе» до лета 2019 года.

    В текущем сезоне Н’Домбеле провел за лионский клуб 22 матча во всех турнирах, отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Sky Sports

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    18.12.2018 15:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4615

      Cules2013 20 часов назад

      А в чём причина? Наоборот, кажется, что, перейдя зимой будет полсезона адаптироваться к новому клубу

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