Н’Домбеле отказался от перехода в «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед» в январе

Полузащитник «Лиона» Танги Н’Домбеле отказался от переезда в АПЛ в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», готовые сделать по нему предложение в январе. Но сам француз не спешит покидать Лигу 1 и, вероятно, останется в «Лионе» до лета 2019 года.

В текущем сезоне Н’Домбеле провел за лионский клуб 22 матча во всех турнирах, отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.