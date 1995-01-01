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    При Моуринью «Юнайтед» забивал в АПЛ меньше, чем под руководством Мойеса

    «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью забивал в среднем 1,62 гола за матч в АПЛ.

    По этому показателю португалец уступает Дэвиду Мойесу. При шотландском специалисте в период с августа 2013 года по апрель 2014-го «МЮ» в среднем поражал ворота соперника в чемпионате Англии 1,65 раза за игру.

    Сегодня «Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера. После 17-ти туров команда набрала 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 19 баллов.

    Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»

    Источник: Opta

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8975

      bset 48 минут назад

      Желаю Моуриньо найти "свою" команду. А то все эти результаты пока закрывают и первую работу в Челси, и победу в ЛЧ с Порту. Так можно скатиться до среднего тренера.

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      Рейтинг: +1705

      panmon 1 час назад

      Зато выиграл больше трофеев и заработал в среднем больше очков.
      И это даже не обсуждая какую команду получил Мойес и какую Моуриньо...

      Но изначально большой вопрос к кандидатуре Моура, его команды не играют в футбол который ждут фанаты Юнайтед

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