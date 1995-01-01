При Моуринью «Юнайтед» забивал в АПЛ меньше, чем под руководством Мойеса

«Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью забивал в среднем 1,62 гола за матч в АПЛ.

По этому показателю португалец уступает Дэвиду Мойесу. При шотландском специалисте в период с августа 2013 года по апрель 2014-го «МЮ» в среднем поражал ворота соперника в чемпионате Англии 1,65 раза за игру.

Сегодня «Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера. После 17-ти туров команда набрала 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 19 баллов.

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