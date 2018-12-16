Черышев: «Иногда голова улетает. Думаешь, что лучше всех»

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал, как относится к популярности, которую он получил после чемпионата мира-2018.

– В России вы вошли в десятку самых популярных спортсменов года, опередив Лео Месси и Станислава Черчесова. Как относитесь к славе вообще и обрушившейся на вас после чемпионата мира, в частности?

– Я стараюсь подальше от всего этого находиться. Так ведь и зазнаться можно.

– Вы, однако, не производите впечатление человека, у которого от успехов «сносит голову»...

– Иногда она улетает. Думаешь, что лучше всех. Понимаю, это неправильно, но человеческую сущность никто не отменял. Нужно понять, что мы такие же люди, как и все остальные. Просто играем в футбол. И отношение к окружающим должно быть соответствующим.