Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Черышев: «Иногда голова улетает. Думаешь, что лучше всех»

    Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал, как относится к популярности, которую он получил после чемпионата мира-2018.

    – В России вы вошли в десятку самых популярных спортсменов года, опередив Лео Месси и Станислава Черчесова. Как относитесь к славе вообще и обрушившейся на вас после чемпионата мира, в частности?

    – Я стараюсь подальше от всего этого находиться. Так ведь и зазнаться можно.

    – Вы, однако, не производите впечатление человека, у которого от успехов «сносит голову»...

    – Иногда она улетает. Думаешь, что лучше всех. Понимаю, это неправильно, но человеческую сущность никто не отменял. Нужно понять, что мы такие же люди, как и все остальные. Просто играем в футбол. И отношение к окружающим должно быть соответствующим.

    Источник: «МК»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:00
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Alekxei Z. 4 часа назад

      Это симейное. Как папа , всадник без головы !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1354

      Агасфер 5 часов назад

      Ты её эпоксидкой к шее прихреначь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 5 часов назад

      Привязывать надо, чтобы не улетала...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104614
    #2
    Zenit-84
    76110
    #3
    Андрей Ермошин
    66989
    #4
    Chernyi Lis
    64813
    #5
    DeMoN-FCMU
    62766
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru