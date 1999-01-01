«Енисей» – в ответ на жалобу «Байера» об игре в мороз: «Красноярск и Краснодар – разные города»

Твиттер «Енисея» ответил на реакцию «Байера-04» на жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы. Немецкий клуб встретится с «Краснодаром».

«Когда понимаешь, что в феврале тебя ждет игра в России», – подписала пресс-служба леверкузенцев анимацию с персонажем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу.

«Ребята, Красноярск и Краснодар – разные города», – ответили из «Енисея», прикрепив медиафайл, на котором клубный маскот на заснеженном поле бьет мячом в снеговика.

Ранее спортивный директор «Байера» Руди Феллер назвал «быков» опасными соперниками.