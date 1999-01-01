«Енисей» – в ответ на жалобу «Байера» об игре в мороз: «Красноярск и Краснодар – разные города»

а вы заметили, что когда кот бил по снеговику, у него мяч в сторону полетел, а показали, как будто попал? =))
Твиттер «Енисея» ответил на реакцию «Байера-04» на жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы. Немецкий клуб встретится с «Краснодаром».
«Когда понимаешь, что в феврале тебя ждет игра в России», – подписала пресс-служба леверкузенцев анимацию с персонажем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу.
«Ребята, Красноярск и Краснодар – разные города», – ответили из «Енисея», прикрепив медиафайл, на котором клубный маскот на заснеженном поле бьет мячом в снеговика.
Ранее спортивный директор «Байера» Руди Феллер назвал «быков» опасными соперниками.
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— FC Enisey English (@FCEniseyEN) 17 декабря 2018 г.