Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    «Енисей» – в ответ на жалобу «Байера» об игре в мороз: «Красноярск и Краснодар – разные города»

    Твиттер «Енисея» ответил на реакцию «Байера-04» на жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы. Немецкий клуб встретится с «Краснодаром».

    «Когда понимаешь, что в феврале тебя ждет игра в России», – подписала пресс-служба леверкузенцев анимацию с персонажем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу.

    «Ребята, Красноярск и Краснодар – разные города», – ответили из «Енисея», прикрепив медиафайл, на котором клубный маскот на заснеженном поле бьет мячом в снеговика.

    Ранее спортивный директор «Байера» Руди Феллер назвал «быков» опасными соперниками.

    Источник: Твиттер «Енисея»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:15
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +365

      JI e x a 3 часа назад

      а вы заметили, что когда кот бил по снеговику, у него мяч в сторону полетел, а показали, как будто попал? =))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +657

      FRZZ 3 часа назад

      А что, немцы правы, в феврале в Краснодаре может быть например -15, вполне реально.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2029

      VIPded 6 часов назад

      Немцы все мечтают дальше Урала в Россию зайти? )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      SaveAS 7 часов назад

      Красиво стебанули немцев))) они просто с 45ого года боятся наших морозов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +832

      mamba9090909 8 часов назад

      Они с географией вообще не дружат.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1355

      ribavadim 10 часов назад

      Фёллер был хорошим футболистом, только плевался как верблюд. Будет-ли он плеваться в Краснодаре?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1316

      Tajik-za Zenit 12 часов назад

      Да уж хот бы на карту России посмотрели прежде чем написать
      Немцы не когда по ходу выводы не сделают после первой ошибки

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +747

      B.G. > Tajik-za Zenit 11 часов назад

      Какая у немцев была ошибка?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104614
    #2
    Zenit-84
    76110
    #3
    Андрей Ермошин
    66989
    #4
    Chernyi Lis
    64813
    #5
    DeMoN-FCMU
    62766
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru