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    Кононов: «Матч с «Вильярреалом» был финалом. «Спартак» сыграл не так, как должен был»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о поражении от «Вильярреала» (0:2) в 6-м туре групповой стадии Лиги Европы.

    «Я уже говорил о том, что этот матч был для нас финалом, и мы не сыграли его так, как должны были сыграть.

    Это был финал, в которым мы должны были бороться в каждом эпизоде. И этой борьбы с первых минут матча нам недоставало. Возможно, по ТТД показатели были равны, мы были немного впереди. Но это финал, его надо выигрывать через «не могу», через борьбу и игру «один в один».

    А еще необходимо реализовывать те моменты, которые предоставляются», – сказал тренер.

    Напомним, красно-белые заняли последнее место в группе.

    Вчера, 17-го декабря, в Ньоне прошла жеребьевка плей-офф турнира. Полные результаты доступны по ссылке, разбор соперников российских команд – в материале «Бомбардира».

    Что нужно знать о наших соперниках в ЛЕ. За две минуты

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +41693

      zigbert 4 часа назад

      Что поделаешь ,если игроки уже были в отпуске.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2786

      violator20 14 часов назад

      Желательно что тренер Спартака поменьше болтал, а побольше занимался делом. Это поражение - в первую очередь твое поражение.Принял предложение команды- будь добр настраивай игроков, а не занимайся болтологией в прессе. Не знаю даже кого выделить в этом матче, все сыграли отвратительно.(((

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10727

      DOCTOR PENALTY 14 часов назад

      И мы того же мнения!

      1
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