Кононов: «Матч с «Вильярреалом» был финалом. «Спартак» сыграл не так, как должен был»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о поражении от «Вильярреала» (0:2) в 6-м туре групповой стадии Лиги Европы.

«Я уже говорил о том, что этот матч был для нас финалом, и мы не сыграли его так, как должны были сыграть.

Это был финал, в которым мы должны были бороться в каждом эпизоде. И этой борьбы с первых минут матча нам недоставало. Возможно, по ТТД показатели были равны, мы были немного впереди. Но это финал, его надо выигрывать через «не могу», через борьбу и игру «один в один».

А еще необходимо реализовывать те моменты, которые предоставляются», – сказал тренер.

Напомним, красно-белые заняли последнее место в группе.

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