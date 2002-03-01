323 победы Месси – рекорд «Барселоны» в Примере. Он превзошел Хави

«Барселона» в матче 16-го тура чемпионата Испании на выезде обыграла «Леванте» со счетом 5:0.

Для автора хет-трика Лионеля Месси победа стала 323-й за клуб во внутреннем чемпионате с момента дебюта в 2004 году.

Количество побед нападающего сборной Аргентины – лучшая статистика в истории клуба. По этому показателю он обошел экс-капитана каталонцев Хави Эрнандеса.

Воспитанник сине-гранатовых Хави выступал за главную команду с 1998 по 2015 год, выиграв 25 трофеев. С июля 2015 года испанец выступает за катарский «Аль Садд». В октябре 38-летний хавбек сказал, что текущий сезон на 99% станет для него последним.