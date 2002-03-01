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    323 победы Месси – рекорд «Барселоны» в Примере. Он превзошел Хави

    «Барселона» в матче 16-го тура чемпионата Испании на выезде обыграла «Леванте» со счетом 5:0.

    Для автора хет-трика Лионеля Месси победа стала 323-й за клуб во внутреннем чемпионате с момента дебюта в 2004 году.

    Количество побед нападающего сборной Аргентины – лучшая статистика в истории клуба. По этому показателю он обошел экс-капитана каталонцев Хави Эрнандеса.

    Воспитанник сине-гранатовых Хави выступал за главную команду с 1998 по 2015 год, выиграв 25 трофеев. С июля 2015 года испанец выступает за катарский «Аль Садд». В октябре 38-летний хавбек сказал, что текущий сезон на 99% станет для него последним.

    Источник: Твиттер Примеры

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      Идриc 2 часа назад

      Молодца!!!!!!!!!!!!!!!! ...сколько еще будет рекордов, стоит только предположить.

      2
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      Рейтинг: +41693

      zigbert 5 часов назад

      Не останавливаться Лионель. Только вперед.

      2
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      Рейтинг: +4605

      Cules2013 6 часов назад

      la llegenda

      1
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      Рейтинг: +827

      VeniaminS 13 часов назад

      Круто!!!

      3
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