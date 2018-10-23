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    Какой вы футболист?

    Хави: «На 99% это мой последний сезон»

    Полузащитник «Аль-Садда» Хави рассказал, что готовится завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.

    «Я хотел бы выиграть азиатскую Лигу чемпионов. Нам предстоит ответный полуфинальный матч против иранского «Персеполиса». В первом матче мы проиграли дома 1:0, но это еще не конец. Мы отдадим все силы. Было бы неплохо поднять кубок над головой, а в декабре сыграть в клубном чемпионате мира.

    Закончу ли я с футболом в случае вылета «Аль-Садда» из Лиги чемпионов? На 99% это мой последний сезон. Когда тебе почти 39 лет, уставать – это нормально. И нужно менять курс. Я намерен тренировать. Я уже получил тренерскую лицензию, в мае окончил курсы UEFA Pro. Думаю, еще не время для анонсов или прощаний, но уже ясно, что я буду делать дальше», – сказал Хави.

    Источник: Corriere dello Sport

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    23.10.2018 12:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Sterh 24 октября 2018, 15:48

      Ждем тебя в Барсе!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +44

      tier.tnd 23 октября 2018, 13:13

      Легенда!

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