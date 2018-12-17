Пресс-служба «Ромы» обвинила журналиста Палмери во лжи

По итогам сегодняшней жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» получила в соперники «Порту».

«По данным Sky, игроки «Ромы» громко радовались, когда узнали результаты жеребьевки на тренировочной базе в Тригории», – написал в твиттере журналист Sky Танкреди Палмери.

«Игрокам было сложно радоваться, ведь их даже не было в Тригории. Поздняя номинация на «Лучшее несбывшееся событие-2018?», – ответила на запись пресс-служба римлян.

«Нет, «Лучшее несбывшееся событие-2018» – это камбэк «Ромы» в матчах против «Ливерпуля» (2:5; 4:2 в полуфинале ЛЧ-2017/18 – прим. «Бомбардира»), – позже написал Палмери.

Didn't Happen of the Year Awards – вымышленная интернет-награда за информацию, которая впоследствии оказалась неправдой.

Команда Эусебио Ди Франческо примет португальский клуб в рамках первой встречи 12-го февраля.