Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    Пресс-служба «Ромы» обвинила журналиста Палмери во лжи

    По итогам сегодняшней жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» получила в соперники «Порту».

    «По данным Sky, игроки «Ромы» громко радовались, когда узнали результаты жеребьевки на тренировочной базе в Тригории», – написал в твиттере журналист Sky Танкреди Палмери.

    «Игрокам было сложно радоваться, ведь их даже не было в Тригории. Поздняя номинация на «Лучшее несбывшееся событие-2018?», – ответила на запись пресс-служба римлян.

    «Нет, «Лучшее несбывшееся событие-2018» – это камбэк «Ромы» в матчах против «Ливерпуля» (2:5; 4:2 в полуфинале ЛЧ-2017/18 – прим. «Бомбардира»), – позже написал Палмери.

    Didn't Happen of the Year Awards – вымышленная интернет-награда за информацию, которая впоследствии оказалась неправдой.

    Команда Эусебио Ди Франческо примет португальский клуб в рамках первой встречи 12-го февраля.

    Источник: Твиттер «Ромы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2018 23:37
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +505

      тщмек 19 6 часов назад

      Эта интернет-награда прочно прописана в России

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104614
    #2
    Zenit-84
    76110
    #3
    Андрей Ермошин
    66989
    #4
    Chernyi Lis
    64813
    #5
    DeMoN-FCMU
    62766
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru