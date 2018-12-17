«Когда понимаешь, что в феврале предстоит играть в России». «Байер» опасается мороза в Краснодаре

«Байер» в социальной сети отреагировал на известие, что в 1/16 финала Лиги Европы предстоит сыграть с «Краснодаром». Матчи состоятся в феврале.

«Когда понимаешь, что в феврале предстоит сыграть в России», – к этой записи приложено видео человека на метели, которое можно посмотреть ниже.

В дополнении к посту леверкузенцы заметили, что Краснодар южнее Леверкузена, поэтому «это может быть не так плохо».

twit text — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 17 декабря 2018 г.

Что нужно знать о наших соперниках в ЛЕ. За две минуты