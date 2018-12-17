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    «Когда понимаешь, что в феврале предстоит играть в России». «Байер» опасается мороза в Краснодаре

    «Байер» в социальной сети отреагировал на известие, что в 1/16 финала Лиги Европы предстоит сыграть с «Краснодаром». Матчи состоятся в феврале.

    «Когда понимаешь, что в феврале предстоит сыграть в России», – к этой записи приложено видео человека на метели, которое можно посмотреть ниже.

    В дополнении к посту леверкузенцы заметили, что Краснодар южнее Леверкузена, поэтому «это может быть не так плохо».

    Что нужно знать о наших соперниках в ЛЕ. За две минуты

    Источник: Твиттер «Байера»

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    17.12.2018 19:16
    Комментарии21
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      Рейтинг: +22

      Идриc 2 часа назад

      И чё...телогрейки оденете с ушанками и вперед!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      maratagliulin 16 часов назад

      Снег, лютый мороз, пьяные бородатые мужики с самоварами, матрешками и балалайками, а также стаи проснувшихся к 14 февраля медведей. Следуя логике этих немецких недоумков, в Леверкузене везде должны валяться таблетки, т.к. Байер - клуб фармацевтов

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1354

      Агасфер > maratagliulin 15 часов назад

      Что у них валяется-
      допинг называется!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41692

      zigbert 16 часов назад

      Ничего страшного. Это не Пермь или Екатеринбург.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +540

      Andrew01 17 часов назад

      Помню три года назад в Краснодаре на 14 февраля вообще +20 было.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1522

      I_R_O_N_M_A_N 17 часов назад

      Да уж в Краснодаре может в эти даты и потеплее, чем в Леверкузене быть...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +424

      Леха из Твери 18 часов назад

      В феврале там 0..+1

      1
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      Рейтинг: +1354

      Агасфер 18 часов назад

      А ещё и ведмеди.

      4
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      Рейтинг: +18

      kbbros > Агасфер 17 часов назад

      дык вот что главное,а не холод!:)))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3933

      mihail200606 18 часов назад

      пусть радуются , что енисей не в ЛЕ... в феврале в Краснодаре может быть теплее , чем в леверкузене..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +27471

      Полная Канистра 18 часов назад

      ну кто вас то заставляет ехать к нам сидите уж дома грейте свои задницы не мужики а тряпки

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8383

      афоня72 18 часов назад

      «Когда понимаешь, что в феврале предстоит сыграть в России», – к этой записи приложено видео человека на метели, которое можно посмотреть ниже.

      Как можно Сноу из фильма игра престолов не узнать???
      Ну тогда лучше к нам в Сибирь..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1522

      I_R_O_N_M_A_N > афоня72 17 часов назад

      Не думал что есть люди которым ***** на этот сериал и его персонажей?

      4
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      ...
      Рейтинг: +3446

      _Marqella_ > афоня72 14 часов назад

      К вам лучше в гости ездить в феврале..но не в футбол играть..))

      1
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