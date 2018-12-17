Аршавин – о конфликтах в «Спартаке»: «Это плохо и для команды, и для РПЛ в целом»

Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин признался, что симпатизировал бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.

Руководство московского клуба уволило итальянского специалиста 22 октября. В сезоне-2016/17 Каррера привел красно-белых к первому за 16 лет чемпионскому титулу.

«Мне Каррера симпатичен. Судя по тому, как «Спартак» играл, как он руководил командой во время матчей, какие решения принимал, какой состав ставил. Не боялся молодых игроков ставить, Адриано выпускать, Зе Луиша и так далее. Мне он был симпатичен. То, что у них там случилось, – это их, скажем так, семейная история. Сейчас уже до правды не докопаешься, да и смысла в этом нет.

Сейчас, когда говорят о «Спартаке», больше говорят о всяких конфликтах, нежели о футболе. Это плохо и для команды, и для лиги в целом», – сказал Аршавин в интервью проекту журналиста Ильи Казакова «Foot’больные люди».