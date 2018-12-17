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    Аршавин – о конфликтах в «Спартаке»: «Это плохо и для команды, и для РПЛ в целом»

    Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин признался, что симпатизировал бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.

    Руководство московского клуба уволило итальянского специалиста 22 октября. В сезоне-2016/17 Каррера привел красно-белых к первому за 16 лет чемпионскому титулу.

    «Мне Каррера симпатичен. Судя по тому, как «Спартак» играл, как он руководил командой во время матчей, какие решения принимал, какой состав ставил. Не боялся молодых игроков ставить, Адриано выпускать, Зе Луиша и так далее. Мне он был симпатичен. То, что у них там случилось, – это их, скажем так, семейная история. Сейчас уже до правды не докопаешься, да и смысла в этом нет.

    Сейчас, когда говорят о «Спартаке», больше говорят о всяких конфликтах, нежели о футболе. Это плохо и для команды, и для лиги в целом», – сказал Аршавин в интервью проекту журналиста Ильи Казакова «Foot’больные люди».

    Источник: YouTube-канал «Foot'больные люди»

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    17.12.2018 14:24
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8462

      kaa-71 8 часов назад

      Что то часто Андрюша стал появляться в заметках

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      Рейтинг: +6928

      Супервайзер 23 часа назад

      Смотрел вчера голландский фильм про договорные матчи, основанный на реальных событиях. Там и наши, русские отметились. Какие-то нехорошие ассоциации возникли у меня в связи с ситуацией в Спартаке. Чисто интуитивно. Фильм называется по -русски "Сговор", а по -голландски не могу точно воспроизвести, но что-то вроде
      "Футбольная мафия".

      0
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      Рейтинг: +41692

      zigbert 23 часа назад

      Все то и дело в том что с увольнением Карреры конфликт не затих. Новому тренеру будет очень трудно разобраться в этом. Уже сейчас видно что при определении состава на игру Кононов испытывает определенное давление.

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      Рейтинг: +1297

      vka1970 23 часа назад

      Аршавин в бытность свою футболистом, был крайне редким футбольным талантом.А у любого таланта как известно характер скверный.Для начальства.Поэтому парень всегда рубил правду матку и не на кого не оглядывался, в отличие от бездарей, коих у нас в чемпе вагон и малая тележка.Ни под кого не подстраивался.Привык так жить и называет вещи своими именами.Каррера был отличным тренером, но некие (читай Измайлов и компани) семейные истории поставили крест на ближайшем будущем команды.
      Добавлю от себя, что некие "Театралы" и "голы как Соколы", двинулись головушкой на этом же фоне.

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      Рейтинг: +4459

      Т34 17 декабря, 15:05

      Да что там случилось? В клубе Емелька Пугачев объявился. Долго ли будет куролесить никто не знает. На плаху бы его, да говорят, что сами "цари" его и "крышуют". Рианчо молвил, что уже головы нет, но он и без головы бегает. Такая вот живучая тварь.

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