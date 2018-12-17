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    Лига 1. «Монако» разгромно проиграл «Лиону», Головин получил красную карточку

    «Лион» дома разгромил «Монако» со счетом 3:0 в матче 18-го тура Лиги 1.

    На 47-й минуте встречи полузащитник гостей Александр Головин получил прямую красную карточку за фол на хавбеке Набиле Фекире. Арбитр решил удалить игрока после просмотра видеоповтора.

    «Монако» с 13-ю очками занимает предпоследнюю (19-ю) строчку в турнирной таблице, «Лион» с 31 очком идет третьим.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур

    Лион – Монако – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Аурар, 6; 2:0 – Фекир, 34; 3:0 – Менди, 59.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Первое удаление Головина во Франции. Он чуть не травмировал Фекира

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.12.2018 00:51
    Комментарии6
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      Рейтинг: +41692

      zigbert 17 декабря, 10:16

      Пока все идет не так как хотелось бы.

      1
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      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 17 декабря, 09:40

      Результативная передача есть, жёлтая и красная карточка тоже, теперь ждём первого забитого мяча в ворота соперников.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      nirita 17 декабря, 05:30

      Головин самый грубый игрок в ЦСКА был и продолжает быть таким. В России ему всё сходило с рук.Теперь он не в России!

      1
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      ...
      Рейтинг: +508

      Стаz > nirita 17 декабря, 08:28

      А как же Вернблум?

      0
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      Рейтинг: +710

      Mario84 17 декабря, 01:30

      Вся страна желает ему удачи, но очень давно никто после ЦСКА ничего не добивался.

      0
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      Рейтинг: +105

      fosterwow 17 декабря, 01:18

      mga

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