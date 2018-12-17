Лига 1. «Монако» разгромно проиграл «Лиону», Головин получил красную карточку

«Лион» дома разгромил «Монако» со счетом 3:0 в матче 18-го тура Лиги 1.

На 47-й минуте встречи полузащитник гостей Александр Головин получил прямую красную карточку за фол на хавбеке Набиле Фекире. Арбитр решил удалить игрока после просмотра видеоповтора.

«Монако» с 13-ю очками занимает предпоследнюю (19-ю) строчку в турнирной таблице, «Лион» с 31 очком идет третьим.

Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур

Лион – Монако – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Аурар, 6; 2:0 – Фекир, 34; 3:0 – Менди, 59.

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Первое удаление Головина во Франции. Он чуть не травмировал Фекира