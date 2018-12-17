Анчелотти: «Матч с «Челси» в финале Лиги Европы – это было бы воплощением мечты»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделимся мнением об игре команды после матча 16-го тура Серии А против «Кальяри» (1:0).

О поражении от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Это был тяжелый удар, но реакция на это уже давно последовала. Мне не нужно обыгрывать «Кальяри», чтобы знать, что эта команда уже стряхнула игру на «Энфилде».

Об игре с «Кальяри»

У этой команды хорошие перспективы, мы хорошо играли. Но с моей точки зрения, мы могли выступить лучше. Мы боролись. Мы играли в Лиге чемпионов, мы играем в Серии А, мы будем играть в Лиге Европы.

Я разделяю идею проекта клуба. Он не позволит себе меняться из-за одного поражения или победы.

О возможной встрече с «Челси» в финале ЛЕ

Это было бы воплощением мечта, но до этого нужно еще многое пройти. Мы уже доказали, что мы можем бороться.