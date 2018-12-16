АПЛ. «Арсенал» проиграл «Саутгемптону», «Челси» победил «Брайтон»

Теперь про Арсенал можно сказать: дерьмом никогда не был, но и до вершин не добрался. А Тоттенхэм уверенно идет к вершинам: что в ЛЧ, что в Кубке Лиги (как раз с Арсеналом играть в среду), что в чемпионате.
В матче 17-го тура АПЛ «Челси» в гостях победил «Брайтон» (2:1).
В другой игре «Арсенал» проиграл «Саутгемптону» (2:3) и прервал 22-матчевую серию без проигрышей.
Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур
Голы: 0:1 – Педро, 17; 0:2 – Азар, 33; 1:2 – Мач, 66.
Саутгемптон – Арсенал – 3:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Ингс, 20; 1:1 – Мхитарян, 28; 2:1 – Ингс, 44; 2:2 – Мхитарян, 53; 3:2 – Остин, 85.