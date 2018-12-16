АПЛ. «Арсенал» проиграл «Саутгемптону», «Челси» победил «Брайтон»

В матче 17-го тура АПЛ «Челси» в гостях победил «Брайтон» (2:1).

В другой игре «Арсенал» проиграл «Саутгемптону» (2:3) и прервал 22-матчевую серию без проигрышей.

Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

Брайтон – Челси – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Педро, 17; 0:2 – Азар, 33; 1:2 – Мач, 66.

Саутгемптон – Арсенал – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Ингс, 20; 1:1 – Мхитарян, 28; 2:1 – Ингс, 44; 2:2 – Мхитарян, 53; 3:2 – Остин, 85.

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