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    АПЛ. «Арсенал» проиграл «Саутгемптону», «Челси» победил «Брайтон»

    В матче 17-го тура АПЛ «Челси» в гостях победил «Брайтон» (2:1).

    В другой игре «Арсенал» проиграл «Саутгемптону» (2:3) и прервал 22-матчевую серию без проигрышей.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

    Брайтон – Челси – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Педро, 17; 0:2 – Азар, 33; 1:2 – Мач, 66.

    Саутгемптон – Арсенал – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Ингс, 20; 1:1 – Мхитарян, 28; 2:1 – Ингс, 44; 2:2 – Мхитарян, 53; 3:2 – Остин, 85.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2018 18:24
    Комментарии10
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      Рейтинг: +16733

      vick-north-west 16 декабря, 21:23

      Теперь про Арсенал можно сказать: дерьмом никогда не был, но и до вершин не добрался. А Тоттенхэм уверенно идет к вершинам: что в ЛЧ, что в Кубке Лиги (как раз с Арсеналом играть в среду), что в чемпионате.

      0
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      Рейтинг: +41691

      zigbert 16 декабря, 19:59

      Не очень радостное событие для поклонников Арсенала.

      1
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      Рейтинг: +124

      baltica 16 декабря, 19:18

      Арсенал-днище!!!

      0
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      Рейтинг: +468

      MU-fanatic 16 декабря, 18:46

      если забивает армян,значит дела идут у команды плохо!))

      1
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      Рейтинг: +11

      Arsen-Arsenal > MU-fanatic 16 декабря, 19:35

      Иди в пиз-у кокорин фанатик

      0
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      Рейтинг: +468

      MU-fanatic > Arsen-Arsenal 19 часов назад

      а что такое кокорин носатое ты куилло?))

      0
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      Рейтинг: +468

      MU-fanatic 16 декабря, 18:45

      вот вам и перехваленный арсенал)))пропустили от двух чемпионшиповских напов!))

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      Рейтинг: +123

      Санёк 17 16 декабря, 18:33

      Челси хорош, без этого Мората,на конец Сарри слышал когда я говорил, Мората не топ игрок в стартовом составе,а он про него вообще забыл

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      Рейтинг: +2486

      Skull_Boy 16 декабря, 18:27

      Мда, ничего в Арсенале не меняется

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      Рейтинг: +260

      LMI 16 декабря, 18:25

      Был Арсенал дерьмом, дерьмом он и остается

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