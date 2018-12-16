Ромащенко: «Узнав, что на ЧМ-2018 мы вышли на испанцев, Черчесов радостно потирал руки»

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал о реакции главного тренера Станислава Черчесова на известие, что в 1/8 финала чемпионата мира-2018 команда будет играть с испанцами. Россияне прошли в четвертьфинал.

«Возвращались из Самары как раз во время параллельных матчей Испании и Португалии. За минуту до конца там, как вы помните, ничего не было ясно. Командир экипажа объявил: «Попали на португальцев». Ребята их и хотели, обрадовались. А Черчесов — единственный, кто расстроился. Его спрашивают: «Саламович, что такое, почему вы хотели Испанию?» — «А у них тренера нет». Вот так.

Когда приземлились, пилот извинился: «Произошла ошибка, вы будете играть с Испанией». Игроки расстроились, а Саламович, наоборот, приободрился, начал радостно потирать руки. В итоге всe сложилось как нельзя лучше», – цитирует Ромащенко «Чемпионат».

Россия вылетела в четвертьфинале.