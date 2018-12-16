Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Ромащенко: «Узнав, что на ЧМ-2018 мы вышли на испанцев, Черчесов радостно потирал руки»

    Тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал о реакции главного тренера Станислава Черчесова на известие, что в 1/8 финала чемпионата мира-2018 команда будет играть с испанцами. Россияне прошли в четвертьфинал.

    «Возвращались из Самары как раз во время параллельных матчей Испании и Португалии. За минуту до конца там, как вы помните, ничего не было ясно. Командир экипажа объявил: «Попали на португальцев». Ребята их и хотели, обрадовались. А Черчесов — единственный, кто расстроился. Его спрашивают: «Саламович, что такое, почему вы хотели Испанию?» — «А у них тренера нет». Вот так.

    Когда приземлились, пилот извинился: «Произошла ошибка, вы будете играть с Испанией». Игроки расстроились, а Саламович, наоборот, приободрился, начал радостно потирать руки. В итоге всe сложилось как нельзя лучше», – цитирует Ромащенко «Чемпионат».

    Россия вылетела в четвертьфинале.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.12.2018 09:29
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +105

      логист 16 декабря, 15:45

      вот только Испанцев мы прошли благодаря Акинфеева а не Черчеса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -30

      kolyakronov 16 декабря, 15:29

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://shortly.be/miopres

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +839

      exreporter 16 декабря, 14:26

      можно просто тут рекламный баннер поставить в честь Черчесова. Тогда не нужно будет каждый день спрашивать у разных людей, чем он велик ) все бы ничего. Но, зная теперь, как он не переносит критику и любит лесть, читать такое сложно )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8383

      афоня72 16 декабря, 12:18

      Черчес умеет автобусы..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +958

      directorpg 16 декабря, 11:12

      Чтобы сейчас не говорили, главное, что мы обыграли испанцев.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1352

      Агасфер 16 декабря, 10:15

      По мере удаления от события число мифов будет нарастать.Недаром про таких говорят :"Врёт как очевидец!" Потирание рук-это не символ удовлетворения услышанным,а нервная реакция,заменяющая непарламентскую фразу "Кабздец нам!". А получилось как получилось.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1158

      sovok 16 декабря, 09:57

      У них нет, а у нас теперь ЕСТЬ!
      Главная его задача - результат!
      И ее он РЕШИЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +754

      Axe111 16 декабря, 09:54

      Ой б** еле еле провозились в защите 120мин РАДОСТНО ПОТИРАЛ РУКИ ЛОЛ!!!!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104614
    #2
    Zenit-84
    76110
    #3
    Андрей Ермошин
    66989
    #4
    Chernyi Lis
    64813
    #5
    DeMoN-FCMU
    62766
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru